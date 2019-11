Jarno Mela

Hallituksen lakiesityksen taustalla on Euroopan unionin direktiivi.

Vasemmistoliiton kansanedustaja Jussi Saramo tervehtii ilolla hallituksen esitystä, jolla säädetään yrityksille niin sanottu maastapoistumisvero. Sillä pyritään estämään yritysten mahdollisuus välttää verotus maassa, jossa yrityksen arvonnousu on syntynyt.

– Suomessa yritysten arvonnousua on verotettu suppeasti. Esitys korjaa merkittävän osan Suomen nykyisen yritysten arvonnousuverosääntelyn ongelmista, Saramo sanoi keskiviikkona eduskunnan lähetekeskustelussa.

Saramo muistutti, että vasemmistoliitto vaati maastapoistumisveroa jo joitain vuosia sitten. Silloin se sai tyrmäävän vastaanoton, mutta nyt esitys on yhdeltä osaltaan etenemässä.

– Käytännössä kyse on kuitenkin siitä, että verot on maksettava siihen maahan, jossa tuotto on tehty. Jos veroja ei makseta heti, on ne hoidettava viimeistään maasta poistuttaessa.

Puheenvuorossaan Saramo nosti esiin, että Suomi on aiemmin liittoutunut Euroopan unionissa Hollannin kanssa. Saramo kuvaili Hollantia yhdeksi pahimmaksi veroparatiisiksi. Saramon mukaan Hollannin politiikka on vienyt unionin jäsenmailta miljardien eurojen verotulot.

– Siksi onkin nyt tärkeää, että tämä hallitus torjuu aggressiivista verovälttelyä, veronkiertoa ja haitallista verokilpailua sekä kansallisesti että EU:ssa.

Välttely vie paljon rahaa

Verovälttely vie Suomelta vähintään satoja miljoonia euroja vuosittain, Saramo sanoi.

– Veroparatiiseja käyttävät yritykset ja ihmiset varastavat myös rehellisesti toimivilta yrityksiltä ja erityisesti kaikilta pienemmiltä yrityksiltä, joilla ei ole mahdollisuutta palkata verosuunnittelun asiantuntijoita veroja minimoimaan.

Veroparatiisit ovatkin yksi keskeisimpiä syitä markkinatalouden kehittymisessä demokratiaa estäväksi finanssikapitalismiksi.

– Markkinoiden pitäisi olla demokraattisen yhteiskunnan renki, mutta nyt ne ovat isäntä, joka toimii veroparatiisien salaisuuksien hämärästä.

Hyvä alku mutta ei vielä riitä

Saramo vaati, että yksityishenkilöiden arvonnousuvero on valmisteltava seuraavaksi. Sellainen on hänen mukaansa käytössä useimmissa länsimaissa.

– Hallituksen on tässäkin asiassa ajettava laajasti kaikkien suomalaisten etua, ei harvojen rikkaimpien, jotka vievät täällä tehdyt rikkaudet veroitta maasta pois.

– Tämä on erityisen tärkeää, kun hallitus ei ole ohjelmassaan alkanut toimiin vakuutuskuorten tai muiden kyseenalaisten verotuksen siirtämiseen käytettävien järjestelyiden purkamiseksi.