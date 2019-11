Antti Yrjönen

Me allekirjoittaneet Hangosta Utsjoelle tuemme puoluesihteeri Joonas Leppäsen valintaa jatkokaudelle. Joonas on kiertänyt ahkerasti kenttää ja luotsannut vasemmistoliittoa läpi niin ikävien ja vaikeiden kuin mukavien ja helppojen päätösten. Kuluneiden kolmen vuoden aikana vasemmistoliitto on uudistanut tapansa kampanjoida sekä voittanut kuntavaalit ja eduskuntavaalit. Maailmassa, johon mahtuu puhetta, Joonas on osoittanut muuttavansa sanat myös teoiksi.

Tekoja tarvitaan myös seuraavan kolmen vuoden aikana, sillä voittaminen on joka kerta vaikeampaa. Tulevina vuosina vasemmistoliiton on tärkeää tehdä huomattavasti järjestelmällisempää kuntapolitiikkaa ja viedä valtakunnallisesti menestyksekkäät kampanjansa entistä tiiviimmin paikallistasolle. Vaalivoiton tuomat resurssit on käytettävä viisaasti tulevaisuutta ajatellen niin, että voimme tukea paikallistasoa kampanjoiden suunnittelussa ja politiikan tekemisessä. Me allekirjoittaneet uskomme, että Joonas on oikea strategi tähän työhön. Siksi toivomme voittajatiimin vetäjää jatkokaudelle.

Anni Ahlakorpi, saamenkielinen luokanopettaja, Utsjoen kunnanvaltuutettu

Birgitta Gran, Landsstyrelsenin puheenjohtaja, puoluevaltuuston jäsen

Ilpo Haaja, päätoiminen pääluottamusmies, Helsingin telakka

Mia Haglund, Pohjoismaiden vihreän vasemmiston pääsihteeri

Veronika Honkasalo, kansanedustaja, Helsingin kaupunginvaltuutettu

Jouko Kajanoja, valtiotieteiden tohtori, dosentti

Ilkka Kapraali, opettaja, eläkeläinen, Tornion kaupunginhallituksen vpj.

Eliel Kilpelä, Landsstyrelsenin jäsen

Mai Kivelä, kansanedustaja, Helsingin kaupunginvaltuutettu

Dan Koivulaakso, Helsingin kaupunginvaltuutettu, ministeriryhmän sihteeri

Anna Mäkipää, erityisavustaja, Turun kaupunginvaltuutettu, puoluevaltuuston jäsen

Janne Nieminen, puoluehallituksen jäsen, Forssan kaupunginvaltuutettu ja SEL:n valtuuston vpj

Henrik Nyholm, Helsingin varavaltuutettu, puoluevaltuuston jäsen

Niko Peltokangas, puoluevaltuuston jäsen

Jenni Uljas, työympäristöasiantuntijaTeollisuusliitossa

Erno Välimäki, aluetoimitsija, Porin kaupunginhallituksen jäsen