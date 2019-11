Pixabay/CC0

Suomen musiikkialan arvo oli viime vuonna 945 miljoonaa. Tasaisesti kasvaneen musiikkiviennin arvo oli 78,5 miljoonaa euroa. Kasvua vuodesta 2017 on noin 20 miljoonaa euroa. Music Finland tarjoaa apuaan ja työkaluja suomalaisille musiikkialan toimijoille.

Miten Suomen musiikkivienti on saatu kasvuun, kansainvälisen promootion ja viestinnän tiimijohtaja Heli Lampi Music Finlandista?

– Suomalainen musiikkiala on tehnyt pitkäjänteistä työtä artistien ja yhtyeiden kansainvälisen uran eteen. Se on uskonut suomalaiseen musiikkiin.

– Musiikkiviennin tarjonta on hyvin laveaa. Meillä on tarjota monenlaista musiikkia popista klassiseen ja jazzista kansanmusiikkiin. Emme ole vain yhden tai kahden artistin varassa.

– Myös monet laulunkirjoittajat menestyvät kansainvälisesti. Sillä alalla meillä on paljon odotuksia.

ILMOITUS

Mihin musiikkia viedään?

– Saksankieliseen Eurooppaan eli Saksaan, Itävaltaan ja Sveitsiin viedään lähes neljännes musiikista. Siellä on monipuolista kiinnostusta niin taide- kuin populaarimusiikkiin. Myös elävän musiikin markkinat ovat siellä suuret.

– Vientiä on myös muihin Pohjoismaihin, Pohjois-Amerikkaan, Iso-Britanniaan, Venäjälle sekä yleisesti Eurooppaan.

– Etelä-Korea ja Japani ovat nousussa. Niissä maissa ollaan yhä enemmän kiinnostuneita suomalaisista laulunkirjoittajista.

Mitkä ovat suomalaisen musiikin valtit?

– Meillä on kansainvälisiä markkinoita kiinnostavaa omaperäisyyttä ja eksotiikkaa. Ne kuuluvat esimerkiksi suomalaisessa kansanmusiikissa ja raskaassa rock-musiikissa. Erilaisuus ja omaleimaisuus puhuttelee.

– Suomessa on vahvaa musiikkikoulutusta. Ennen kaikkea suomalaisilla on laajaa harrastuneisuutta ja luovuutta. Melkein kaikilla on mahdollisuus päästä musiikin ääreen ja luoda itse sitä.

Miten Music Finland auttaa musiikkiviennissä?

– Tänä vuonna on perustettu Artistijalostamo kansainväliselle uralle pyrkiville artisteille. Meillä on myös Fast Track -ohjelma, joka tähtää kansainvälisten läpimurtojen syntyyn. Ensi vuonna käynnistämme musiikkialan yrityshautomotoiminnan.

– Annamme apua kiertue- ja teosvientiin, sillä meillä on yhteydet kansainvälisiin verkostoihin. Autamme löytämään oikeat yhteyshenkilöt.

– Järjestämme erilaisia tapahtumia Suomessa ja ulkomailla, joihin kutsutaan musiikkialan vaikuttajia. Kierrämme ulkomaisilla messuilla.

Onko suomalaisilla markkinointitaitoa?

– Markkinoinnissa on kehitytty ja siinä kehitytään jatkuvasti. Suomalaisilla on nykyään enemmän rohkeutta ja itsevarmuutta, joka on jo saavutettujen menestysten ansiota.

– Mitä enemmän suomalaisilla on kansainvälisiä verkostoja ja vuorovaikutusta, sitä enemmän on myös osaamista.