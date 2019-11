Lehtikuva/Vesa Moilanen

Onko elinkeinoelämän puolella edes halua sopimiseen vai onko nyt käynnissä yritys koko sopimusjärjestelmän romuttamiseen?

Syksyn ensimmäinen iso yhteenotto työmarkkinoilla alkoi aamulla kello 6, mutta tuskin se tähän jää. Aamulla alkaneen postilakon lisäksi työmarkkinoilla kytee iso roihu työnantajien koventuneen linjan takia.

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU aloitti aamulla kaksi viikkoa kestävän lakon, mutta jos sopimusta ei synny, se jatkuu pitkälle joulukuuhun. PAU ilmoitti sunnuntaina valtakunnansovittelijalle, työnantajaliitto Paltalle ja työnantajalle uusista lakoista. Uudet työseisaukset koskevat postinjakelua, postinkäsittelyä, postinkuljetusta sekä toimihenkilö- ja myymälätehtäviä koko maassa 25.11.– 8.12.

Lakon piirissä on noin 10 000 Postin työntekijää. Työnseisaus ei koske sanomalehtien varhaisjakelua.

Valtionyhtiö Postin henkilöstöpolitiikasta kertoo PAUn mukaan omaa kieltään myös se, että yhtiö esti torstaina postityöntekijä Filip Djordjevicia jakamasta liiton lakkoesitteitä vuokratyöntekijöille Vantaan logistiikkakeskuksessa. Djordjevic jakoi esitteitä ja keskusteli vuokratyöntekijöiden kanssa logistiikkakeskuksen eteisaulassa, kun työnantajan edustaja käski häntä poistumaan paikalta. Lopulta tilanne ajautui siihen, että työnantajan pyynnöstä vartija poisti hänet työpaikalta.

Rikkureille reikä aitaan



PAUn mukaan Posti on päättänyt rikkoa lakkoa käyttämällä vuokratyöntekijöitä, mutta moni heistä on mukana lakossa kuultuaan, mistä siinä on kyse.

Rikkureitakin on. PAUn työehtoasiantuntija Jussi Saariketo kertoi aamulla Postin leikanneen Liedossa lajittelukeskuksen aitaan aukon, jonka kautta rikkureita on mennyt työpaikalle.

@Postigroup sahasi aamulla ennen lakon alkua Liedossa lajittelukeskuksen rakennuksen taakse vaaralliseen paikkaan piiloon portin vuokratyöntekijöille lakkoa murtamaan. Noin 20 vuokratyöntekijää mennyt sisään. #posti #lakko #rikkuriportti #postilakko pic.twitter.com/8l9GgIXOTR — Jussi Saariketo (@JussiSaariketo) November 11, 2019

Näin Saariketo kuvaili työnantajan esitystä työehtoneuvotteluissa:

Ei se helpolta kuulosta työnantajan esitys 30 - 50 % palkanalennukset ja +150 tunnin työajan pidennys. Tuntipalkka esityksen mukaan 8,90-10,16€. Nyt jo mahdollista esim. jakaa postia 10 tuntia päivässä tai nostella paketteja. #Posti on voittoa tuottava yritys. #työehtoshoppailu — Jussi Saariketo (@JussiSaariketo) November 11, 2019

Lakossa on kyse siitä, että Posti on siirtämässä työntekijöitään halvemman työehtosopimuksen piiriin. Näin asiaan otti maanantaina kantaa Postin hallintoneuvoston jäsen Pia Lohikoski:

#Posti haluaa siirtää työntekijöitään halvemman TES:n piiriin. TES-riita @PAU_liitto kanssa koskee paketti- ja verkkokauppaa, jonka kaikki tietävät olevan kasvava ala. Kyse ei siis hiipuvasta kirjealasta. Hallintoneuvosto ei kuulemma voi puuttua, mutta mitä sanoo @sirpa_paatero? — Pia Lohikoski (@plohikoski) November 11, 2019

Neuvottelut poikki kemianteollisuudessa



Posti ei ole ainoa, jossa työnantajan toiminta ajaa kohti konfliktia. Teollisuusliitto lopetti viikonloppuna kemian sektoriaan koskevat työehtosopimusneuvottelut Kemianteollisuuden kanssa. Syyksi se kertoi työnantajapuolen ”törkeän menettelyn neuvotteluissa”. Kemianteollisuus on esittänyt muun muassa jäsenmaksuperinnän vaiheittaista lopettamista.

Teollisuusliiton neuvottelijat ilmoittivat lauantaina Kemianteollisuudelle, että liitto ei palaa neuvottelupöytään ennen kuin kyseinen esitys on vedetty pois.

– Esitys jäsenmaksuperinnän vaiheittaisesta päättymisestä viittaa työnantajapuolen pitkän tähtäyksen pyrkimykseen romuttaa sopimiseen ja neuvottelemiseen perustuva työmarkkinajärjestelmämme. Jäsenmaksuperintä on kuitenkin sellainen asia, josta emme neuvottele, Teollisuusliiton kemian sektorin johtaja Toni Laiho sanoi.

Työnantajien otteet koventuneet



Myös SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta totesi työantajan ajavan muita asioita kuin työehtosopimusta.

Esitys jäsemaksuperinnän lopettamisesta pistää kysymään onko työnantaja sitoutunut sopimiseen. Projekti etenee vaiheittain, ensin keskitetty sopiminen pois, sitten liittotaso heikoksi ja lopussa yksilökohtainen "sopiminen" @duunarit @finindustrial

https://t.co/uajj7hpAd4 — Jarkko Eloranta (@ElorantaJa) November 9, 2019

Eloranta kysyi Twitterissä, onko työnantaja sitoutunut sopimiseen. Hänen mukaansa projekti etenee vaiheittain. Ensin työnantajat kielsivät itseltään keskitetyn sopimisen pois, sitten ajetaan liittotaso heikoksi ja lopussa on vuorossa yksilökohtainen "sopiminen".

SEL:n puheenjohtaja Veli-Matti Kuntonen sanoi äsken Kansan Uutisissa työnantajapuolen työmarkkinapolitiikan muuttuneen enemmän ideologiseksi, koska työnantajaliittojen vetopaikat on käytännössä täytetty kokoomuspoliitikoilla tai taustavaikuttajilla.

Kuntonen sanoi heidän pyrkivän muuttamaan koko järjestelmän ja heikentämään ammattiyhdistysliikettä voimakkaasti ja nopeasti.

Ammattiliitto Pron puheenjohtaja Jorma Malinen kutsui Twitterissä työnantajien tekevän ylimielisyyspolitiikkaa ja lupasi, että johtopäätöksiä on tulossa.

Vastaan kysymykseesi. Ei ole sitoutunut sopimiseen. Johtopäätöksiä palkansaajilta tulossa. — Jorma Malinen (@PronMalinen) November 9, 2019

Paikallinen sopiminen työehtojen heikentämiseksi



Teollisuusliiton Laiho totesi, että liitolla on valmius ja halu yhteistyössä työnantajaliittojen kanssa edelleen kehittää työehtosopimuksia ja niihin perustuvaa aitoa, molempia osapuolia hyödyttävää ja keskinäiselle luottamukselle rakentuvaa paikallista sopimista työpaikoilla.

– Neuvottelujärjestelmän toimivuus edellyttää kuitenkin osapuolten tasavertaista neuvotteluasemaa kaikissa neuvottelupöydissä. Tämä tarkoittaa sekä työnantajien että työntekijöiden korkeaa järjestäytymisastetta ja sitä tukevia toimintamalleja.

Teollisuusliitto tiedotti havainneensa neuvotteluissa eri sektoreilla laajemminkin, että ”työnantajapuolen tavoitteena näyttää nyt olevan tämän sopimisen kulttuurin purkaminen ja riidan haastaminen järjestäytyneen palkansaajaliikkeen kanssa”.

Teollisuusliiton jokaisella sektorilla on tehty tähän viittaavia esityksiä.

– Tätä tavoitetta ilmentävät myös esitykset lisätä paikallisen sopimisen mahdollisuuksia siten, että paikallisesti voitaisiin sopia ainoastaan työntekijän työehtojen heikentämisestä suhteessa työehtosopimukseen, Laiho sanoi.

Teollisuusliitto ilmoitti viime perjantaina laajentavansa jo voimassa olevaa teknologiasektorinsa ylityökieltoa. Tämä painostustoimi koskettaa yli sataa tuhatta työntekijää.