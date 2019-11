Markus Sommers

Vasemmistoliiton suurin rikkaus on, että meillä on erilaisia kannattajia ja jäseniä puolueessa, mutta kaikilla meillä on yksi yhteinen asia: meidän täytyy kaikkien syödä.

Mikko on juuri se henkilö, kenet me tarvitsemme täyspainoisesti uudistamaan ja kehittämään puoluetta ja myös vahvistamaan ammattiyhdistysaktiivien ja puolueen välistä yhteistyötä. Tämä on yksi niistä monista syistä, miksi Mikko Koikkalainen on mielestämme juuri oikea mies vasemmistoliiton puoluesihteerin tehtävään.

Hän on nykyisessään tehtävässään kuntapolitiikan ja järjestötoiminnan asiantuntijana ollut hyvin asioiden tasalla. Häneen on voinut aina luottaa, kun häneen on ollut yhteydessä. Häneen on voinut ottaa yhteyttä myös iltaisin.

Hän on analyyttinen, tutkiva ja sanansa pitävä henkilö, ja tällaisia ihmisiä me tarvitsemme puolueen muun johdon kanssa tekemään omalla osaamisellaan puolueen johtamistyötä.

Me Teollisuuden Vaikuttajina ja muina ay-aktiiveina olemme Mikko Koikkalaisen takana valinnaksi puoluesihteerin tehtävään.

Matti Rajala, Varsinais-Suomi

Jorma Rand, Varsinais-Suomi

Pekka Pörsti, Pohjanmaa

Isto Virtanen, Varsinais-Suomi

Matti Numminen, Satakunta

Ari Saukkokoski, Satakunta

Marika Ilola, Varsinais-Suomi

Juha Ulmanen, Häme

Jouni Lämpsä, Kainuu

Kauko Pietikäinen, Varsinais-Suomi