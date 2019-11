Lehtikuva/Vesa Moilanen

Mikä ICAN? ICAN Finland on kansainvälisen ydinasekiellon puolesta työskentelevän ICAN-kampanjan – International Campaign to Abolish Nuclear Weapons – verkosto Suomessa. ICAN sai vuonna 2017 Nobelin rauhanpalkinnon työstään ydinaseet kieltävän sopimuksen puolesta. Sen jäseniä Suomessa ovat Aseistakieltäytyjäliitto, Lääkärin sosiaalinen vastuu, Rauhanliitto – Fredsförbundet, Rauhanpuolustajat, Sadankomitea ja Tekniikka elämää palvelemaan.

Valtaosa suomalaisista haluaa kieltää ydinaseet.

Laaja enemmistö suomalaisista kannattaa Suomen liittymistä YK:n ydinaseet kieltävään sopimukseen. Tämä käy ilmi tuoreesta ICAN Finland -verkoston Kantarilla teettämästä mielipidekyselystä.

Kyselyyn vastanneista kannattaa 87 prosenttia kaikkien ydinaseiden täydellistä kieltämistä. Lähes yhtä paljon haluaa Suomen allekirjoittavan YK:n ydinaseet kieltävän sopimuksen.

Kahdeksan prosenttia ei halua kieltää ydinaseita eikä allekirjoittaa ydinaseet kieltävää sopimusta. ICAN Finlandin koordinaattorit Kati Juva ja Claus Montonen pitävät tulosta erittäin hyvänä.

– Suomalaiset selvästi ymmärtävät, että ydinaseet ovat todellinen uhka. Kansainvälisen ilmapiirin kiristymisen myötä ydinsodan riski on kasvanut. Ainoa keino välttää se on ydinaseiden täydellinen kieltäminen ja hävittäminen, Juva toteaa järjestön tiedotteessa.

Suomen toimittava kaikilla foorumeilla

Järjestö vetoaa Suomeen sopimuksen allekirjoittamisen puolesta.

– Suomi on YK:ssa julistanut tukevansa kaikkia vakavasti otettavia pyrkimyksiä ydinaseriisuntaan ja haluavansa liittyä niihin. Ydinasekieltosopimus on historian tähän asti vakavin yritys aikaansaada täydellinen ydinasekielto ja ainoa ydinaseriisunta-aloite, joka tänään etenee. Suomen on allekirjoitettava kieltosopimus ja toimittava sen edistämiseksi kaikilla foorumeilla, sanoo Montonen.

Ydinasekieltosopimus hyväksyttiin YK:ssa heinäkuussa 2017. Sen on tähän mennessä allekirjoittanut 79 valtiota ja ratifioinut 33 valtiota. Sopimus astuu voimaan, kun sen on ratifioinut 50 valtiota. Suomi ei ole tähän mennessä osoittanut kannattavansa sopimusta.