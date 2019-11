Lehtikuva/Timo Aalto

Suomanifesti-niminen kansanliike järjestää ensi viikon lauantaina 16.11. mielenosoituksen Miehikkälän Heinä-Vaajersuolla, jossa Vapo aikoo aloittaa turvetuotannon.

Yhtiö on jättänyt hallitukselle aluetta koskevan ympäristölupahakemuksen, jota käsitellään paraikaa aluehallintovirastossa.

Rinteen hallitusohjelmaan on kirjattu, että Suomi saavuttaisi hiilineutraaliuden vuoteen 2035 mennessä. Turpeenpoltto aiheuttaa nykyisellään 13 prosenttia Suomen kasvihuonekaasupäästöistä. Osuus on kansanliikkeen mielestä täysin suhteeton verrattuna koko energiaturvesektorin noin 300 miljoonan euron liikevaihtoon.

Turvetuotannon suosio kansan keskuudessa on laskenut sitä mukaa, kun tietoisuus sen raskaista ilmasto- ja ympäristövaikutuksista on kasvanut.

– Vapon lupahakemukset uusien turvetuotantoalueiden perustamiseksi kuumentavat tunteita myös Miehikkälässä, missä paikalliset ovat työskennelleet pitkäjänteisesti vesistöjensä kunnostamiseksi. Suomanifesti tukee paikallisten asukkaiden työtä, jonka tulokset valtionyhtiön yksipuolinen lupahakemuspäätös on nyt asettamassa vaakalaudalle, toteutaan kansanliikkeen tiedotteessa.

Turpeen energiakäyttö lopetettava kokonaan

Turvetuotannon lopettamista ajava Suomanifesti-liike vaatii Suomen hallitukselta sosiaalisesti oikeudenmukaista ja kustannustehokasta ilmastopolitiikkaa, jonka ehdoton edellytys on, että turvetuotanto ajetaan mahdollisimman nopeasti alas. Rinteen hallituksen kyvyttömyys tehdä tieteellisiin ja taloudellisiin tosiseikkoihin perustuvia päätöksiä turpeen suhteen vaikeuttaa kansanliikkeen mukaan oleellisesti kansallisten ja kansainvälisten tavoitteiden saavuttamista.

Hallituksen saamattomuutta arvosteleva Suomanifesti-liike vaatii muun muassa sitä, että turpeen energiankäyttö on lopetettava kokonaan siten, että suunnitelmallinen alasajo aloitetaan vuoden 2020 aikana. Liike vaatii myös, ettei turpeelle kehitetä mitään uusia käyttötarkoituksia. Liikkeen perustajiin kuuluva Emmi Liinalaakso muistuttaa, että ”suolle on aivan sama, tehdäänkö siitä pelletti, aktiivihiiltä tai vaikka muumimuki. Se tuho on joka tapauksessa lopullinen.”