Jarno Mela

KU:n juttusarjassa käydään läpi viikon asioita politiikan saralta. Ensimmäisenä vieraana on vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Paavo Arhinmäki.

Mikä oli eduskunnan tärkein asia tällä viikolla?

Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen esitteli tällä viikolla ensi vuoden alussa tulevat eläkekorotukset eduskunnassa. Takuueläkkeeseen tulee 50 euron ja 34 euron korotus tulee kansaneläkkeeseen, mikä on merkittävä parannus kaikkein pienituloisimpien eläkeläisten toimeentuloon.

Ylen torstaina julkaisema gallup kuohutti ainakin tiedotusvälineitä. Miten näet gallupin merkityksen hallitukselle?

Tässä on syntynyt – osittain median avustuksella – monille käsitys, että hallitus ei ole tehnyt yhtään mitään viidessä kuukaudessa. Tämä on helppo ymmärtää sen vuoksi, että hallituksen toimet ja päätökset, vaikkapa aktiivimallin purusta, työttömyysturvan parannuksesta tai subjektiivisen päivähoito-oikeuden palauttamisesta, eivät vielä näy ihmisten arjessa. Tämä vuosi mennään vielä Sipilän hallituksen budjetilla.

Päätökset tulevat ensi vuoden alussa näkyviin. Tavallaan ensi keväästä eteenpäin gallupeissa alkaa aidosti näkyä hallituksen toimet ja toimien vaikutukset joko positiiviseen tai negatiiviseen suuntaan. Siihen asti ne ovat pelkästään mielikuvien pohjalta.

ILMOITUS

Se, että sosiaalidemokraattien kannatus meni noin paljon alaspäin, varmasti hermostuttaa puolueessa. Vasemmistoliiton galluphan on kuin kuolleen käyrä. Plus-miinus 0,0 oli tulos tällä kertaa.

Mikä oli vasemmistoliitolle viikon tärkein asia?

Maanantaina julkaistiin verotiedot. Oleellista niissä ei ole, kuinka paljon joku on tienannut.

Oleellista on verrata, kuinka paljon saman summan tienanneet voivat maksaa täysin eri määriä veroja. Moni miljoonatuloja saava maksaa veroja pienemmällä prosentilla kuin tavallinen, ahkera keskituloinen.

Meidän verotusta pitäisi muuttaa siihen suuntaan, että verotetaan aidosti tulojen mukaan. Meidän osinkoverotuksessa on rakenteita, jotka suosivat miljoonaosinkoja saavia, jos ne saadaan listaamattomista yrityksistä.

Mikä asia jäi tiedotusvälineiltä huomaamatta?

Ylipäänsä EU-asiat jäävät tiedotusvälineiltä huomaamatta, mutta tänään (perjantaina) on aika mielenkiintoinen kokous. Ensimmäistä kertaa historiassa valtiovarain- ja opetusministerit pitävät EU:n neuvoston yhteiskokouksen. Tämä kuvastaa, miten Suomi on nostanut puheenjohtajakauden aikana koulutuksen merkitystä.

Tällaisen kokouksen kautta halutaan tuoda esille, mikä on koulutuksen ja sivistyksen merkitys taloudelle. Kun monesti keskusteluissa pohditaan, tekeekö hallitus työllisyystoimenpiteitä, niin kouluttaminen on parasta työllistämispolitiikkaa.

Mikä on tämän viikon levysi?

Kuunteleeko joku nykyään enää levyjä? Eikö nykyään kuunnella vain tiedostoja.

Siinä tapauksessa, mikä on tämän viikon tiedostosi?

Maustetytöt on sellainen, jossa on jotain samaa kuin Leevi and the Leavings -yhtyeessä, mutta siinä on kuitenkin sen verran omaa vibaa, ettei se ole pelkkä pastissi.