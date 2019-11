Brittifilmin Kiitos tilauksestasi eräässä kohtauksessa puhutaan Northern Rock -pankista. Se lienee tuttu ainakin Ha-Joon Changin erinomaisen perusteoksen Taloustiede lukeneille.

Northern Rock koki vuoden 2007 finanssikriisin yhteydessä talletuspaon, joutui vakavaraisuuskriisiin ja tuli kansallistetuksi.

Ken Loachin ohjaaman draaman päähenkilö perheineen on saanut omat kolhunsa mainitusta kriisistä. Surullisenkuuluisan (nyt jo entisen) pankin pääkonttorin keskuspaikka Newcastle on myös elokuvan näyttämönä.

Elokuvan tunneilmasto voimistuu tietyn vaiheen jälkeen piinaavaksi.

Päähenkilö Ricky aloittaa franchise-yrittäjänä kuskaamalla pakettiautollaan lähetyksiä eri osoitteisiin. Työ on yhtä raatamista, velkaa, hankaluuksia ja ikäviä yllätyksiä riittää.

Myös vaimo Abbyn työ vanhusten ja vammaisten hoitajana on raskasta. Lisäpaineita stressaavaan työ- ja perhe-elämään tuo teini-ikäinen poika.

Runsaan vuosikymmenen takaista lähihistoriaa työväenluokkaisten ihmisten näkökulmasta peilaava elokuva on tuttua Loachia. Arvostetun veteraanin (s. 1936) ja hänen vakikäsikirjoittajansa Paul Lavertyn draamatuotannon pilareita ovat arkinen miljöö ja tavallisten ihmisten jokapäiväiset vaikeudet. Näissä realistisissa raameissa yhteiskuntakriittisyys on selviö.

Tässä suhteessa huippua edustaa kaksikon edellinen yhteistyö, runsaasti voittopokaaleja eri yhteyksissä kerännyt I, Daniel Blake (2016). Hieno on myös monisäikeinen rakkausdraama Hellä suudelma (2004).

Kiitos tilauksestasi on kahta edellä mainittua armottomampi elokuva, siinä ihmiset ajetaan todella ahtaalle. Vivahteikas ihmiskuvaus syventää draaman kriittistä särmää.

Henkilöiden taivallus on jatkuvaa ponnistelua vastoinkäymisten aallokossa. Elokuvan tunneilmasto voimistuu tietyn vaiheen jälkeen piinaavaksi.

Brittifilmi luo pysäyttävän kuvan siitä, millaista on, kun kaikki uhkaa luhistua. Leffa kärjistää, tihentää ja antaa tylyn kuvan ihmiselosta yhteiskunnassa, joka saattaa tarjota monille tosi kylmää kyytiä.

Kiitos tilauksestasi (Sorry We Missed You, Englanti-Ranska-Belgia, 2019). Ohjaus Ken Loach. Käsikirjoitus Paul Laverty. Päärooleissa Kris Hitchen, Debbie Honeuwood, Rhys Stone. Elokuvan ensi-ilta on 8.11.