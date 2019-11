Jukka Sundholm

Arkea Oy Matalapalkka-alalla toimiva ja Turun kaupungin omistama yhtiö, joka vastaa ateriapalveluista, siivouksesta ja kiinteistönhuollosta esimerkiksi päiväkodeissa ja kouluissa. Arkean työehtosopimus on Avaintyönantajat Avainta ry:n Avain-TES. Avainta-työehtosopimus on yleinen kuntien yhtiöiden toimintoja koskeva sopimus. Turku on kertonut vaihtavansa työehtosopimukset huhtikuussa 2020 matkailu- ja ravintolapalvelut MaRan ja Kiinteistötyönantajien KITA ry:n työehtosopimuksiin. Turun kaupunginhallituksen konsernijaosto on niukalla enemmistöllä hyväksynyt työehtosopimuksen vaihtamisen toiseen. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL katsoo Arkean aikovan merkittävästi heikentää noin tuhannen työntekijät työehtoja vaihtamalla Avain-TES huomattavasti halvempaan.

Pyrkimyksiä Turussa: halpuutellaan palkkoja ja ostellaan työehtoja. Kiista ruokapalveluyhtiössä ei osoita laantumisen merkkejä.

Ruokatyöntekijä Juha Laaksosta harmittaa lujaa. Hän esittelee palkkakuittejaan ja kertoo eurojen laskemisesta vuokrasta ja muista kuluista selviytyäkseen.

Hän ei koe olevansa samassa veneessä päättäjien kanssa.

– Arkean toimitusjohtaja ansaitsee kuukaudessa puolet minun vuosiansiostani, kertoo osa-aikaista viikkoa tekevä Laaksonen.

– Eikä taida kaupunginhallituksen jäsenilläkään olla minkäänlaista käsitystä todellisuudesta, jossa me elämme.

Kaupungin ruokapalveluyhtiö on lakkoon osannut varautua.

– Meillekin Puolalan koululle alkoi tulla poikkeuksellisen paljon ruokatavaraa hyvissä ajoin. Nyt osa siitä alkaa jo olla pilaantumisuhan alla, kertoo lakossa oleva Laaksonen.

Ruokatoimintaa kouluissa ovat voineet pyörittää liitottomat ja toimihenkilöt. Opettajat ovat sanoutuneet irti kaikesta lakonalaisesta työstä.

Huononnuksia ilman paikallisia neuvotteluja

Juha Laaksonen on seurannut työnantajansa venkoilua melko tarkkaan. Hän on saanut vaikutelman, että Arkean, Jytyn ja JHL:n neuvottelut rysähtivät karille siksi, että kohun noustua Arkea Oy vain yritti kopioida huonomman sopimuksen sisältöjä voimassa olevaan ilman todellista paikallisen sopimisen tarkoitusta. Leikkaukset koettiin työntekijäpuolella liiallisiksi, jopa loukkaaviksi.

– Vaihto MaRa-sopimukseen voi olla järkevä ilta-, viikonloppu- ja yötöitä tekeville. Meillä koulun ruokahuollossa ei ole mitään tuollaista, joten toimeen on tultava pelkällä 1800 € / kk peruspalkalla, sanoo Turussa Puolalan koulun ruokahuollossa työskentelevä Juha Laaksonen.

Työntekijäpuoli on syyttänyt Arkeaa sopimusshoppailusta.

– Sopimusshoppailu tarkoittaa sitä, että työnantaja etsii halvemman sopimuksen, jonka piiriin siirrytään työnantajan yksipuolisella päätöksellä pysyvästi, toteaa JHL:n aluepäällikkö Maaret Laakso.

Shoppailu houkuttelee

Miten sopimusshoppailu estettäisiin? Rakennusliiton puheenjohtajan mukaan SAK:laisen ammattiyhdistysliikkeen on rakennettava laajempia ammattiliittoja ja vähennettävä työehtosopimusten määrää. Tällöin muuttuva työelämä ei enää söisi sopimusten löysiä kirjauksia ja päällekkäisyys, siis shoppailuvara, vähenisi.

– Mahdolliset päällekkäisyydet johtuvat useimmiten siitä, että yritysten toiminta muuttuu ja sopimukset eivät aina pysy siinä perässä. Se avaa harmaata aluetta, sanoo SAK:n työehtoasiantuntija Ismo Kokko.

Ajatus työehtosopimuksen vaihtamisesta halvempaan syntyy yrityksessä yleensä noin puoli vuotta ennen kuin vanhat sopimukset päättyvät. Näin myös Arkean tapauksessa. Usein työehtosopimuksen vaihtamisen taustalla on yrityksen pyrkimys kustannustehokkuuteen. Lue: enemmän vähemmällä.

Työsopimuksen vaihtaminen on täysin laillista. Yrityksen pitää vain huolehtia, että sen työntekijöiden tekemä työ sopii myös uuden työehtosopimuksen soveltamisalaan.

– Shoppailutilanteessa näyttäisi olevan toimintamallina ulkoistaa henkilöstö toiseen yritykseen ja liittää se uuteen työnantajaliittoon, sanoo Kokko.

Turussa erääksi ratkaisuksi on nähty yhtiöittämisen kelaaminen takaisin – ainakin mikäli demareiden kannattamaa Jaakko Lindforsia (vas.) on uskominen. Lindfors on tehnyt kaupunginhallitusaloitteen, jossa esitetään kaupunginvaltuustolle Arkea Oy:n muuttamista Turun kaupungin sidosyksiköksi. ”Tämä järjestely mahdollistaisi Turun kaupungille Arkean palvelujen käyttämisen ilman kilpailutusta”, tiedottaa Lindfors.

Infosotaa

Arkean iskulauseessa ”kanssamme arki rokkaa ja rollaa”. JHL:n vastavedossa vietetään ”armotonta arkea”. Kitkerä keitos kuplii melkeinpä reaaliajassa somessa, vastapuolien viestinnässä ja median kertaamana.

Neuvottelujen katkettua Arkea-lakko alkoi 6.11. Ensimmäisen lakkopäivän iltana Arkea tiedottaa lakon olevan laiton. JHL:n mukaan lakko on laiton, jos työtuomioistuin on tuominnut sen laittomaksi. Myöhemmin myös Turun kaupunki totesi lakon laittomaksi.

29.10. kariutuneiden neuvottelujen jälkeen Arkea tiedottaa näin: ”Sen sijaan, että Arkeassa olisi otettu uudet työehtosopimuksen sellaisenaan käyttöön, Arkea ryhtyi neuvottelemaan työntekijäjärjestöjen kanssa paikallisesta sopimuksesta.”.

Toimitusjohtaja Tuija Rompasaari-Salmi kertoo Kansan Uutisille, että ”jos olisimme päässeet tänään sopimukseen, Arkea olisi pysynyt Avainta ry:n jäsenenä”.

Tarkoitettiinko sopia paikallisesti pohjana Avain-TES? JHL:n mukaan kyseessä oli sovellettavan työehtosopimuksen joidenkin ehtojen heikentäminen määräaikaisesti.

Työehtosopimuksen vaihtaminen saattaa vaikuttaa palkkarakenteeseen + 5% (Arkea). Arvio on, että ansiot tippuvat noin 15–30 prosenttia (JHL).

MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi puolustaa Arkean sopimusvaihtoa mielipidekirjoituksessaan Turun Sanomissa (1.11.). JHL vastaa seuraavana päivänä mainoksellaan samassa lehdessä kertomalla, että ”kokin palkka Arkea Oy:ssä on noin 1800 euroa kuussa. Siivoojan vielä vähemmän. Nyt yhtiö haluaa leikata heidän ansioistaan satoja euroja”.