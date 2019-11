Lehtikuva/Tolga Akmen

Reilun kuukauden päästä Britanniassa äänestetään uudesta parlamentista. Veivaus vaaleista päättyi vihdoin, kun oppositio sai varmuuden, ettei maa rysähdä ilman sopimusta ulos EU:sta.

Koska kyseessä on Britannia ja maan ero EU:sta, on kaikki luonnollisesti edelleen mahdollista. Varmaa on vain, että maassa järjestetään parlamenttivaalit 12. joulukuuta.

Vasemmistoaktivisti Owen Jones on osuvasti kuvaillut vaaleja tärkeimmiksi pitkään aikaan. Voittaja pääsee nimittäin määrittelemään maan suunnan pitkälle tulevaisuuteen.

Työväenpuolue Labour on reilusti yli kymmenen prosenttiyksikköä konservatiivipuoluetta perässä. Labourin riveissä toistetaan, että myös kaksi vuotta sitten järjestetyissä vaaleissa tilanne oli sama. Silloinkin puolue oli kaukana konservatiivien takana, mutta kiri uskomattomalla vaalikampanjalla etumatkan lähes kiinni.

Tempun toistaminen on helpommin sanottu kuin tehty. Ensinnäkin konservatiivien puheenjohtaja, pääministeri Boris Johnson on paljon parempi kampanjoimaan kuin vuonna 2017 konservatiiveja johtanut Theresa May. Johnson on myös tehnyt konservatiiveista käytännössä brexit-puolueen, kun kovaa eroa ajavat ovat nousseet eturiviin.

Mutta on Labourillakin mahdollisuutensa. Vaikka puolueen puheenjohtajan Jeremy Corbynin brexit-linjauksista voi olla monta mieltä, on hänen aikakaudellaan puolueesta luotu aidosti alhaalta ylös toimiva koneisto. Tämä näkyy esimerkiksi todella taidokkaassa sosiaalisen median käytössä. Aktivisteilla on käytössä muun muassa sovellus, joka kertoo, missä vaalipiirissä on kaikkein tiukin tilanne.

Ja vahvin ase Labourille on yli kymmenen vuotta jatkunut talouskuripolitiikka, joka on kurjistanut monien elämää. Labourin pitääkin saada käännettyä keskustelu pois brexitistä, mutta se on helpommin sanottu kuin tehty.

Kirjoittaja on KU:n toimittaja.