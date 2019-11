Jussi Joentausta

Veronika Honkasalo: Suomen on tuettava Irakin demokratiakehitystä

Vasemmistoliiton kansanedustaja Veronika Honkasalo on jättänyt hallitukselle kirjallisen kysymyksen mielenosoitusten väkivaltaisesta tukahduttamisesta Irakissa.

Honkasalo vaatii, että Suomi EU:n puheenjohtajamaana toimii rauhanomaisen ratkaisun löytämiseksi ja demokratiakehityksen edistämiseksi Irakissa.

Honkasalo kysyy kirjallisessa kysymyksessään, miten Suomi EU:n puheenjohtajamaana aikoo tukea Irakin demokratiakehitystä ja toimia sen eteen, että Irakin viranomaiset kunnioittavat mielenosoittajien ihmisoikeuksia ja kokoontumisvapautta sekä aikooko Suomi edistää sitä, että Irakin mielenosoitusten tapahtumista tehdään puolueeton ja läpinäkyvä tutkinta ja että rikoksiin syyllistyneet asetetaan vastuuseen rankaisemattomuuden kierteen katkaisemiseksi.

Irakissa on koko lokakuun ajan nähty jatkuvia ja laajoja mielenosoituksia. Mielenosoitukset lähtivät liikkeelle Bagdadissa ja kaupungeissa maan eteläosassa.

Erityisesti Irakin nuori sukupolvi on ollut kaduilla vaatimassa korruption kitkemistä sekä työllisyyden ja peruspalveluiden parantamista. Irakin viranomaiset ovat vastanneet mielenosoituksiin erittäin väkivaltaisesti. Voimatoimilla on pyritty tukahduttamaan mielenosoitukset.

Ihmisoikeusjärjestöt ovat kritisoineet

YK ja kansainväliset ihmisoikeusjärjestöt, kuten Amnesty International ja Human Rights Watch, ovat kritisoineet Irakin hallituksen kovia otteita mielenosoittajia vastaan.

– Amnestyn tuoreimman selvityksen mukaan turvallisuusjoukot ovat tarkoituksella tähdänneet mielenosoittajia pään alueelle ja käytössä on ollut sotatoimiin tarkoitettuja heittimiä ja kyynelkaasua. Mielenosoituksissa on raportoitu kuolleen yli 250 ihmistä, joista suurin osa on kuollut rintaan tai päähän kohdistetuista luodeista, Honkasalo toteaa.

– Tässä tilanteessa on erittäin tärkeää, että tuomitaan silmitön väkivalta ja vaaditaan Irakin hallitukselta puuttumista maassa vallitseviin rakenteellisiin ja vakaviin yhteiskunnallisiin ongelmiin. Poliittisilla reformeilla on pyrittävä ehkäisemään tilanteen militarisoituminen ja eskaloituminen, sanoo Honkasalo.

– Ei voi olla niin, että EU ja länsimaat seuraavat vierestä demokraattisten toimien tukahduttamista ja väkivallan yltymistä. Suomella on asiassa erityinen rooli EU:n puheenjohtajamaana, Honkasalo muistuttaa.

Hallituksen on vastattava kansanedustajien kirjallisiin kysymyksiin kolmen viikon kuluessa.