Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto

Ehdokkaat ovat Monika Fagerholm, JP Koskinen, Hanna-Riikka Kuisma, Mikko Rimminen, Pajtim Statovci ja Johanna Venho.

Kolmehenkinen esiraati valitsi kaunokirjallisuuden Finlandia-palkinnon ehdokkaat noin 150 kirjan joukosta.

Voittajan valitsee Yleisradion toimitusjohtaja Merja Ylä-Anttila. 30 000 euron arvoinen palkinto julkistetaan 27. marraskuuta.

Kuuden kaunokirjallisuuden palkintoa tänä vuonna tavoittelevan kirjailijan romaaneissa aiheet ovat osin hyvinkin rankkoja.

"Järkyttävä ja koskettava romaani, joka lumoaa ilmaisuvoimallaan "

Monika Fagerholmin Kuka tappoi bambin? / Vem dödade bambi? -romaanissa, jonka on suomentanut Laura Jänisniemi (Teos / Förlaget), aiheena on joukkoraiskaus. Esiraadin mukaan teos kertoo siitä, ”kuinka ainutlaatuista on kasvu aikuiseksi ja kuinka pysyvät jäljet siitä jäävät tulevaan”.

JP Koskisen Tulisiipi (Like) tarkastelee pienen pojan silmin suomalaissiirtolaisten rankkoja kokemuksia Amerikassa ja Neuvostoliitossa. ”Traaginen tarina vallankäytöstä, vakoilusta, vainosta, epäilyistä ja sairaasta maailmasta”, sanoo esiraati.

Porilaisen Hanna-Riikka Kuisman Kerrostalo (Like) kuvaa kerrostalolähiön elämää, köyhyyttä ja syrjäytymistä. ”Kirjailija käsittelee surullisia elämänkohtaloita erityisellä lämmöllä ja ennen kaikkea tuomitsematta”, esiraati toteaa.

Yhden Finlandia-palkinnon jo voittaneen Mikko Rimmisen Jos se näyttää siltä (Teos) -romaanista raati toteaa: ”Synkästä ja melankolisesta pohjavireestä huolimatta tarina ei jätä vakavaksi.”

Kansainväliseen kuuluisuuteen kirjamaailmassa noussut Pajtim Statovci on palkintokisassa mukana teoksella Bolla (Otava). Siinä surullisen rakkaustarinan taustana on Balkanin sota. ”Järkyttävä ja koskettava romaani, joka lumoaa ilmaisuvoimallaan ”, sanoo raati.

Statovci on ehdolla myös yhdysvaltalaisen National Book Awards -palkinnon saajaksi käännettyjen kirjojen sarjassa toisella romaanillaan Tiranan sydän.

Johanna Venhon Ensimmäinen nainen (WSOY) on fiktiivinen kuvaus Sylvi Kekkosesta.

Tänä vuonna esiraadin puheenjohtaja on Lukukeskuksen toiminnanjohtaja Ilmi Villacís. Muita jäseniä ovat elokuvatuottaja Rimbo Salomaa Solar Filmsistä ja Suomalaisen kirjakaupan myymäläpäällikkö Anne Ikonen Joensuusta.

Myös tietokirjallisuuden ja lasten- ja nuortenkirjallisuuden Finlandia-palkintojen saajat julkistetaan 27. marraskuuta.

Finlandia-palkinto on Suomen kirjasäätiön jakama ja sitä on jaettu vuodesta 1984 lähtien.

Viime vuonna kaunokirjallisuuden Finlandia-palkinnon sai Olli Jalonen teoksellaan Taivaanpallo.