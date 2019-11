Lauri Hannus

Ympäristömyönteisyys näkyy sekä asenteissa että teoissa.

Naiset ovat miehiä innokkaammin muuttamassa elämäntapojaan entistä kestävämmiksi ja vähentämässä ilmastovaikutuksiaan, kertoo Joutsenmerkin tuore tutkimus pohjoismaisista kuluttajista.

Miesten käyttäytymistapojen muuttaminen on haasteellisempaa.

Tutkimus vahvistaa aiempia tutkimushavaintoja, joiden mukaan naiset ovat miehiä ympäristömyönteisempiä sekä asenteiltaan että käytökseltään.

Juuri valmistuneen pohjoismaisen kuluttajatutkimuksen (IPSOS 2019) mukaan 70 prosenttia pohjoismaisista naisista uskoo, että olemme matkalla kohti ympäristökatastrofia, jollemme muuta tapojamme nopeasti.

Erot asenteissa näkyvät

arjen valinnoissa

Naiset erottuvat miehistä siinä, että he ovat kahden viime vuoden aikana tehneet paljon vähentääkseen omaa ympäristövaikutustaan.

Esimerkiksi 40 prosenttia naisista on vähentänyt lihansyöntiä, miehillä vastaava luku on 24. Naisista 60 prosenttia on myynyt tai kierrättänyt perheen vanhoja vaatteita, miehistä 34.

Eroja naisten ja miesten välillä syntyi myös lentojen vähentämisestä ja ympäristömerkittyjen tuotteiden ostamisesta.

Joutsenmerkki eli pohjoismainen ympäristömerkki täyttää tänään 30 vuotta. Pohjoismaiden ministerineuvosto teki aloitteen virallisesta pohjoismaisesta ympäristömerkistä vuonna 1989.

– Siinä missä edelläkävijät 30 vuotta sitten halusivat tehdä ympäristöystävällisiä valintoja, tämän päivän edelläkävijät pohtivat, millainen kuluttaminen on ilmaston ja luonnonvarojen kannalta kohtuullista. Ympäristön lisäksi he ovat kiinnostuneita tuotannon eettisyydestä, eli esimerkiksi työntekijöiden oloista, sanoo Ympäristömerkintä Suomen toimitusjohtaja Riikka Holopainen.