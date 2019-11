Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto

”Jos liitot taistelevat keskenään, pyrkii työnantajapuoli aina hyödyntämään tilanteen.”

Rakennusliiton puheenjohtaja Matti Harjuniemi esittää SAK:n liittorakenteen uudistamista lääkkeeksi työnantajien tes-shoppailuun. Hän puhui liiton maakokouksessa Vantaalla, jossa liitto asetti tavoitteita tulevalle työehtosopimuskierrokselle. Rakennusalan sopimukset umpeutuvat huhtikuun lopussa 2020.

Harjuniemen mukaan SAK:laisen ammattiyhdistysliikkeen on otettava aloite omiin käsiinsä ja estettävä työnantajien harjoittama sopimusshoppailu ja työn kurjistaminen rakentamalla laajempia ammattiliittoja ja vähentämällä työehtosopimusten määrää.

– Ammattiliittojen ei kannata keskenään nokitella sopimusasioissa, vaan pitää aina johtotähtenä työntekijöiden parasta, ja ratkaista asiat sen perusteella.

Harjuniemi muistutti, että Rakennusliiton hallitus vastasi perjantaina myönteisesti Posti- ja logistiikka-alan unionin tukipyyntöön. Hän kuitenkin varoittaa etsimästä syyllisiä Posti Oyj:n harjoittamaan sopimusshoppailuun ammattiliittokentän sisältä.

– Liittojen on tuettava työntekijöitä tilanteessa, jossa Posti on leikkaamassa heidän palkkojaan jopa kolmanneksella. On kuitenkin väärin asettaa tässä kiistassa Teollisuusliittoa jonkinlaiseen pahalaisen rooliin. Vika on ay-kentän rakenteissa, jotka eivät vastaa muuttuvan työelämän vaatimuksia. On siis korjattava rakenteita.

Harjuniemi muistutti, että liittojen välinen solidaarisuus koskee kaikkia.

– Paljon ei ole tarjolla niissä pöydissä, joissa tes-kierrosta ollaan avaamassa. Teollisuusliitto on iso ja voimakas liitto, mutta sekin on nyt sopimusten osalta kovassa paikassa. SAK:laisten liittojen onkin oltava mukana yhteisessä rintamassa myös Teollisuusliiton tukena.