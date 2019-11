Lehtikuva

Suomen valtion vuoden 2020 budjetin summa on 57,6 miljardia euroa. Maalle on kertynyt normaalien vuosimenojen ohella muutakin painolastia lähivuosina maksettavaksi. Suurin menoerä on Suomen hävittäjäkannan uusiminen. 64 hävittäjän osto maksaa 10 miljardia euroa, ja vuosikustannukset lasketaan kymmenissä miljoonissa.

Yksi hävittäjän ilmaannousu vie polttoainetta määrän, jolla yksi henkilöauto liikkuisi vuoden. Lisäksi on päätetty uusien taistelulaivojen hankkimisesta, ja niiden hinta on yhteensä 1,232 miljardia euroa.

Hävittäjien uusiminen muodostaa kansantaloudelle suurimman rasitteen, vaikka maksu voidaan jakaa useammalle vuodelle. Työttömien tukia joudutaan kaventamaan. Niukemmin riittää rahoja myös lapsille ja vanhuksille. Monet rakennustoimet, kuten teiden kunnostus, eivät toteudu.

Tarvitsemmeko noita hävittäjiä? Tämä asia on otettava tarkasteluun, rahastakin on puutetta. Kuviteltu vihollinen on Venäjä. Sen huolet ovat kuitenkin muualla kuin Suomen rajalla. Venäjästä irtautuneessa kahtiajakautuneessa Ukrainassa soditaan, ja Venäjän eteläpuoliset entiset neuvostovallat ovat rauhattomia alueita. Professori Pekka Visuri oli työssä ollessaan puolustusvoimien turvallisuusasiantuntija. Hän on lausunnoissaan todennut, että Venäjällä ei ole joukkoja Suomen-vastaisella rajalla, ainoastaan Pietarin ympäristössä ja Jäämeren rannalla, eikä näitä voimia ole suunnattu Suomea vastaan.

Mikä merkitys ja vaikutus on Suomelle tällaisella hävittäjähankinnalla? Ei se ainakaan maamme turvallisuutta lisää, mutta se lisää naapurin epäluuloa Suomea kohtaan ja saa aikaan pahimmassa tapauksessa Venäjän joukkojen keskittämisen myös Suomen-vastaiselle rajalle. Sikäli kun Nato pääsee määräilemään maatamme puolustusta koskevissa asioissa, olemme joutuneet mukaan kansainväliseen varustautumiskierteeseen.

ILMOITUS

Hornetien hankinta ei tuo meille kunniaa. Sen sijaan voimme ylpeillä hyvin koulutetuilla asevelvollisuusarmeijalla ja reservijoukoilla. Näitä ei ole monilla mailla. Nopeajalkaiset rajamiehet juoksevat koirineen heti kiinni rajanylittäjät. Maataistelukalusto on meillä laadukasta, ja myymme hyökkäysvaunuja ulkomaillekin. Hornet-kalusto syö rahaa ja velka kasvaa vuosi toisensa jälkeen. Velkakierre muodostuu ennen pitkää Suomelle pahaksi rasitteeksi.

Hornetit tekevät matalalentoja Rovaniemen yllä. Katto tärisee, ja ullakolla pitää tarkistella, että parrut eivät irtoa. Yhteiskunnallinen vaaratila on aivan varmasti suurempi, sillä naapurin ärsyttäminen suuriin varusteluihin itärajan takana on tätäkin pahempi asia.

Suomessa ovat kaikki puolueet oikealta vasemmalle sitoutuneet hävittäjähankintoihin. Tarvitaan nopea askel taaksepäin, jotta palataan pois tuolta vaaralliselta tieltä.

Erkki Raudaskoski

Rovaniemi