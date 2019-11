Jarmo Lintunen

Mielipide: Turkistarhaus on ympäristöystävällinen elinkeino

Puoluehallituksen tavoiteohjelmaluonnoksessa on paljon kirjoituksia ja ehdotuksia siitä, kuinka valtion on tuettava ja edistettävä luonnonystävällisiin tuotantomuotoihin siirtymistä, jotta pystymme saavuttamaan meille asetetut ilmastotavoitteet. Turkistarhaus on luonnolle ystävällinen tapa tuottaa vaatteita ja turkistuotteita. Jos nykykirjauksen mukaan mennään, tehdään suunnitelma lakkauttaa luonnolle ystävällistä tuotantoa tehdasvalmisteisen vähemmän ystävällisen tuotannon hyväksi.

Jos taas kirjataan tavoiteohjelmaan että ”laaditaan suunnitelma… turkistarhauksen lakkauttamiselle sisältäen luopumisjärjestelmän…”, niin tämä on niin hankala asia Pohjanmaalla, että kirjaus tulee tarkoittamaan, että vasemmistoliiton on mahdotonta pitkällä tähtäimellä saada kansanedustajaa tästä maakunnasta. Kirjaus on vakava uhka koko toiminnalle Pohjanmaalla.

Kirjaus vaikuttaa myös vasemmistoliiton yleiskuvaan niin, että tulee olemaan yhä vaikeampaa ylläpitää kannatusta Kehä kolmosen pohjoispuolella, vähän karkeasti sanottuna. Tästä varoitin jo kuusi vuotta sitten, ja nyt nähdään, että juuri näin on käymässä. Tämä näkyy myös jäsenkehityksessä.

Tällä hetkellä perussuomalaisten kannatus työläisten keskuudessa on yhtä suuri kuin sosiaalidemokraattien vastaava kannatus. Siinä tilanteessa ei pidä vaarantaa vasemmistoliiton perinteistä ja tärkeää tukea työläisten keskuudessa. Heille työpaikat ovat tärkeitä. Turkistarhaus työllistää etupäässä kantasuomalaisia.

Turkistarhaus on erikoiselinkeino maaseudulla. Sitä on hyvin vaikea korvata yhtä luonnon kannalta ystävällisellä elinkeinolla. Jos se lakkautettaisiin, elinkeinon harjoittajat tuskin muuttaisivat Vaasaan tai Etelä-Suomeen vaan suurimmalla todennäköisyydellä Ruotsiin. Tilanteessa, jossa on odotettavissa, että sekä Suomen väkiluku että taloussuhdanteet hiipuvat, kannattaa ensisijaisesti ylläpitää olemassaolevia mahdollisuuksia työllistyä, ennen kuin ruvetaan vaatimaan elinkeinojen lakkauttamista ja työnnetään ihmisiä muuttamaan ulkomaille.

Stefan Håkans

Mustasaari