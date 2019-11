Maarit Kytöharju

Musiikin laadussa tinkimätön Tampere Jazz Happening on löytänyt takuuvarmasti tiensä modernin jazzin ystävien sydämiin ja korviin. Nelipäiväinen kahden konserttipaikan festivaali veti väkeä 4700 kävijän verran. Järjestäjä ilmoittaa, että ”täyttöaste” oli 92,5 prosenttia. Esiintyviä kokoonpanoja oli 25.

Muutamia jazzfestivaaleja nähneenä on sanottava, että Tampereen jazzjuhlan henki on musiikkiin keskittyvä ja välitön. Siitä pitävät sekä yleisö että esiintyjät. Kokeneet Tampereen kävijät, kuten Dave Holland, sanovat että Tampereen festareille tulee mieluusti aina uudelleen.

Tampereen festivaalilla on luotettu maine, ettei se kosiskele yleisöä musiikin kehäraakkikuuluisuuksilla vaan satsaa pääosin uusiin nouseviin osaajiin. Korostamatta asiaa on sanottava, että suurten kassamagneettien kiertäminen on ollut myös taloudellinen pakko suhteellisen pienen budjetin festivaalille.

Varttuneemmatkin esiintyjät ovat aina vahvassa luomisvireessä

Varttuneemmatkin Tampereen esiintyjät ovat aina olleet vielä vahvassa luomisvireessä, kuten tällä kertaa esimerkiksi Zakir Hussain (tabla), Dave Holland (basso), Chris Potter (saksofoni), Omar Sosa (piano), Yilian Cañizares (laulu, viulu), Aki Takase (piano), Joe McPhee (saksofoni, trumpetti) ja Juhani Aaltonen (saksofoni, huilu).

Nuoremmista ja hieman tuntemattomimmista esiintyjistä huippuesityksiin ylsivät saksalaisen saksofonistin Daniel Erdmannin ja tanskalaisen kitaristin Hasse Poulsenin vetämä Das Kapital, belgialaisen saksofonisti Manuel Hermian trio, villin ranskalaisviulistin Théo Ceccaldin Freaks, portugalilaisen rumpali Mário Costan Oxy Patina ja portugalilaisen saksofonisti Rodrigo Amadon kvartetti.

Omaksi suosikikseni yhtyeistä nousi monipuolisen festivaalin teemamaahan Ranskaan liittyvän ohjelmistonsa esittänyt Das Kapital. Yhtyeen esiintymisessä on aimo annos huumoria, mutta musiikin korkeatasoisuudesta se ei tingi.

Yksittäisistä soittajista mieliin painuivat rumpali-ihme Mário Costa, väkkäräviulisti Théo Ceccaldi, melodisia voimalinjoja puhaltanut saksofonisti Rodrigo Amado ja Fred Frithin trion rupisia riimejä takonut kalifornialainen sähköbasisti Jason Hoopes.