Vasemmistonuorten 30. liittokokous vaatii kehitysvammaisille palkkaa työstä.

Vasemmistonuoret vaatii kehitysvammaisille palkkaa työstä. Vasemmistonuorten 30. liittokokous linjasi Kajaanissa viikonvaihteessa, että kehitysvammaisten työoikeudet on turvattava ja työhönvalmennukseen satsattava.

Suomessa on arviolta 25 000 kehitysvammaista työikäistä ihmistä, joista 8 000 osallistuu toimintaan työkeskuksissa tai on avotyötoiminnassa tavallisilla työpaikoilla.

– On järkyttävää, että vain kolme prosenttia kehitysvammaisista on tällä hetkellä Suomessa palkkatöissä. Esimerkiksi Kanadassa työikäisistä kehitysvammaisista ihmisistä 26 prosenttia on palkkatöissä, Vasemmistonuorten vastavalittu puheenjohtaja Liban Sheikh sanoo.

Tilanne on kestämätön.

Vastavalittu ensimmäinen varapuheenjohtaja Mari Ikonen muistuttaa siitä, että työtoimintaa ei tule käyttää palkkatyön korvaajana, vaan sen tavoitteena tulee olla työllistyminen avoimille työmarkkinoille.

– Tämänhetkinen tilanne on kestämätön ja pitää kehitysvammaisia niin köyhyydessä kuin syrjäyttää heitä työelämästä, hän sanoo.

Ei kerry eläkettä

Käytännössä kehitysvammaiset tekevät tällä hetkellä työtoiminnassa töitä, joista he saavat minimaalista korvausta verrattuna työsuhteessa tehtävään vastaavaan työhön.

Työsuhde tuo suojaa ja etuja palkan lisäksi, jota työtoiminnassa ei saa. Työtoiminnasta saa työosuusrahaa keskimäärin viisi euroa päivässä ja senkin kustantaa sosiaalihuolto.

– Tästä ei myöskään työtä tekevälle kerry eläkettä tai vuosilomaa. Yksinkertaistetusti nykyisellään loukataan kehitysvammaisten ihmisten oikeutta työhön, vastavalittu toinen varapuheenjohtaja Christian Karau toteaa.

Vasemmistonuoret kannattaa Ihmisoikeusliiton ja Kehitysvammaliiton Palkkaa työstä -kampanjaa ja näkee, että kehitysvammaisten työoikeudet tulee nostaa vasemmistolaisen työväenliikkeen asialistalle.

Liban Sheikhin valinta vahvistettiin

Vasemmistonuoret valitsi puheenjohtajakseen yhteiskuntatieteiden opiskelija Liban Sheikhin, 29, Hämeen Vasemmistonuorista. Ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi äänestettiin Mari Ikonen, 27, Lapin Vasemmistonuorista ja toiseksi varapuheenjohtajaksi Christian Karau, 22, Hämeen Vasemmistonuorista.

Järjestön puheenjohtajasta järjestettiin sähköinen neuvoa-antava jäsenäänestys. Kuudesta äänestykseen asettuneesta ehdokkaasta Sheikh voitti äänestyksen, ja oli liittokokouksessa ainoa virallinen ehdokas.

Hallituskausi alkaa vuodenvaihteessa ja kestää vuoden 2021 loppuun. Järjestön väistyvä puheenjohtaja on Hanna-Marilla Zidan.