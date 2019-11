Lehtikuva/Arif Ali

WHO vaatii lisää rahaa tuberkuloosin hoitoon

Viime vuonna 1,5 miljoonaa ihmistä kuoli tuberkuloosiin, 10 miljoonaa ihmistä sai tartunnan ja 3 miljoonaa jäi vaille tarvitsemaansa hoitoa. Näihin lukuihin vedoten maailman terveysjärjestö WHO vaatii tuberkuloosin hävittämiseen entistä paljon enemmän rahoitusta ja poliittista tukea.

Tuberkuloosi on edelleen leimallisesti köyhien ja marginalisoitujen sairaus. Eniten sitä esiintyy Kiinassa, Intiassa, Indonesiassa, Nigeriassa, Pakistanissa, Filippiineillä ja Etelä-Afrikassa eli maissa, joiden tautitaakka on jo muutenkin raskas.

Erityisen vaikea on niiden sairaiden tilanne, joilla on myös hiv. Toisaalta entistä paremmin integroidut kampanjat hivin ja tuberkuloosin voittamiseksi ovat johtaneet siihen, että kaksi kolmasosaa sekä tuberkuloosia että hiviä sairastavista on alkanut saada hoitoa myös hiviin.

Englanninkielinen versio