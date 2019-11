Gummerus

Muutaman vuoden tauko ja muiden kirjojen kirjoittaminen välillä teki hyvää toimittaja Matti Röngän Viktor Kärpälle. Vuonna 2013 ilmestynyt seitsemäs osa Levantin kyy oli aika väsähtänyt teos. Uskottu mies on vetreämpi, vaikka päähenkilö miettii alati omaa vanhenemistaan ja sitä, että kaikesta on vähintään 30 vuotta.

Itsemurhan tehnyt vanha tuttu on nimennyt Kärpän jäämistönsä hoitajaksi. Sieltä löytyy salaisuuksia, jotka vievät hänet ja uuden henkilön Max Paapan Pietarin kassan kautta taas kerran Venäjän Karjalaan. Pikkuisen ammutaan ja on takaa-ajoa, mutta erityisen jännittävä Uskottu mies ei ole, eikä ole kai tarkoituskaan. Kirja on leppoisaa luettavaa, hyvää viihdettä. Jatkoa seurannee.

Matti Rönkä: Uskottu mies. Gummerus 2019. 303 sivua.