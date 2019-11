IPS/Albert Oppong-Ansah

Aflatoksiinit uhkaavat niin terveyttä kuin talouttakin.

– Katso, korjasin maissisatoni viikko sitten ja kuorittuani tähkät huomasin, että suurin osa niistä oli joko mädäntyneitä, homeisia tai tummentuneita. Myyn hyvät tähkät ja pesen tummentuneet, jotka syömme koska muutakaan ruokaa ei ole. Olen käyttänyt kaikki varani tähän maatilaan, ghanalainen pienviljelijä Adwoa Frimpomaah kertoo.

Frimpomaahin ja hänen kahden lapsensa syömät maissintähkät ovat tummentuneet ja homehtuneet kosteuden ja korkeiden lämpötilojen vuoksi. Haitta ei ole pelkästään esteettis-kulinaarinen, sillä homehtuneissa viljoissa voi olla aflatoksiineja. Aflatoksiinit ovat syöpää aiheuttavia sienimyrkkyjä.

Ghanassa vallitsevat jokseenkin ihanteelliset olosuhteet aflatoksiinien leviämiselle: sienille suotuisin lämpötila on 18–42 celsiusastetta. Viimeisen kuuden vuosikymmenen aikana Ghanan keskilämpötila on noussut asteella ja lisänousua odotetaan, samoin aflatoksiinien leviämisen kiihtymistä.

Ghanassa vallitsevat jokseenkin ihanteelliset olosuhteet aflatoksiinien leviämiselle.

Monien Länsi-Afrikan maiden tavoin suurimmassa osassa Ghanan viljelykasveista on korkeita aflatoksiinipitoisuuksia, on tutkimus on osoittanut.

Maissin ja maapähkinöiden syöminen johtaa suureen aflatoksiinialtistukseen, mutta useimmilla ghanalaisilla ei ole tietoa sen enempää aflatoksiineista kuin niiden aiheuttamista sairauksistakaan.

Kehittyvissä maissa yli neljä miljardia ihmistä joutuu jatkuvasti alttiiksi aflatoksiineille. Ne myötävaikuttavat yli 40 prosenttiin näiden maiden tautitaakasta.

Lapsiin myrkkyjä jo kohdussa

Tohtori ja vanhempi tutkija Rose Omari kertoo, että korkeita aflatoksiinipitoisuuksia sisältävän ruuan jatkuva nauttiminen on vahingollista niin lasten kuin aikuistenkin terveydelle.

Välittömiä terveyshaittoja ovat oksentelu, vatsakivut, kooma ja pahimmassa tapauksessa kuolema. Pitemmän ajan kuluessa aflatoksiinit kertyvät elimistöön ja vahingoittavat maksaa sekä johtavat maksasyöpään.

– Saharan eteläpuoleisen Afrikan lapset altistuvat aflatoksiineille jo kohdussa sekä varhaislapsuudessa, sillä äidin nauttiman ruoan myrkyt tihkuvat sikiöön ja äidinmaitoon. Imetyksen jälkeen lasten altistus jatkuu, sillä he syövät aflatoksiinipitoisista maapähkinöistä ja maissista valmistettuja ruokia, tohtori Omari sanoo.

– Tämä johtaa häiriöihin ravinteiden imeytymisessä, hivenaineiden puutokseen, heikentyneeseen immuunijärjestelmään ja alttiuteen suolistotulehduksille. Nämä kaikki johtavat kasvuhäiriöihin ja aliravitsemukseen, Omari selittää.

Omarin johtamassa tutkimuksessa vuonna 2018 selvisi, että yli 64 prosentissa lapsille syötetyistä weanimix-ruokanäytteistä aflatoksiinipitoisuudet olivat korkeita.

Weanimix tehdään maissista, maapähkinöistä ja pavuista. Ihannetapauksessa näitä tuotteita ei pitäisi kaupan hyllyiltä löytyä, mutta voitontavoittelu ohittaa terveyden.

Kaupankäyntikin kärsii

Terveyshaittojen päälle tulevat vielä taloudelliset menetykset.

Raportissa aflatoksiinisaastumisen yleisyydestä ghanalaisessa maississa ja maapähkinöissä todetaan, että maapähkinävoin, mausteiden ja syötävien siemenien kaltaisia vientituotteita on pysäytetty Euroopan rajoille niiden liian korkeiden aflatoksiinipitoisuuksien vuoksi. Ellei pitoisuuksia saada laskettua, Ghanaa uhkaa vientikielto.

Tuotteiden huono maine haittaa jo pienviljelijöitäkin.

– Eilen tuli välittäjä ja taivutteli meidät myymään sadan kilon säkin maissia 90 Ghanan cedillä (vajaalla 15 eurolla). Emme saa oikeaa markkinahintaa korkeiden aflatoksiinipitoisuuksien vuoksi, kolmekymmenvuotias pienviljelijä Regina Dabiali kertoo.

– On lannistavaa työskennellä kovasti koko kasvatuskauden ja jäädä vaille ansaitsemaansa palkkaa. Me emme pääse elämässä eteenpäin, Dabiali huokaa.

