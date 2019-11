Mihin lentoveroa tarvitaan? ”Lentoliikenne on ilmaston kannalta kaikkein haitallisin liikennemuoto”, sanoo ilmastojärjestön puheenjohtaja

Eduskunta pääsee käsittelemään lentoveroa esittävää kansalaisaloitetta.

KU esitti lentoverosta neljä kysymystä ilmastojärjestö Protect Our Winters -järjestön Suomen-osaston puheenjohtajalle Niklas Kaskealalle. Kansalaisaloite lentoveron säätämiseksi etenee eduskuntaan, kun se keräsi vaadittavat 50 000 allekirjoitusta.

Mihin lentoveroa tarvitaan?

Lentoliikenne on ilmaston kannalta kaikkein haitallisin liikennemuoto. Vaikka lentojen osuus on laskutavasta riippuen vain 2–4 prosenttia ihmiskunnan kokonaispäästöistä, osuus kasvaa nopeasti: samalla kun lentäminen lisääntyy, ilmastopolitiikka leikkaa muiden alojen päästöjä. Tarvitsemme työkaluja, joilla hillitä lentämisestä aiheutuvia päästöjä.

Verotus on tehokas keino ohjata taloutta ilmastoystävällisemmäksi. Lentoliikenteen kohdalla on toistaiseksi tehty juuri päinvastoin. Lentopolttoaine on verotonta, eikä ulkomaanlennoista makseta arvonlisäveroa.

Miksi se pitää kohdistaa matkustajiin, eikö polttoaineen verottaminen olisi oikeudenmukaisempaa?

Tämä olisi toki oikeudenmukaisempaa, mutta silloin tarvitaan kansainvälinen tai vähintään alueellinen ratkaisu. EU:ssa on parhaillaan käynnissä kansalaisaloite eurooppalaisesta verosta lentokerosiinille. Uudessa komissiossa on myös kannatusta tälle. Voi siis olla, ja toivottavaa olisikin, että kansallinen vero jää vain välivaiheeksi.

Eikö tässä ole vaarana, että nyt vain varakkaimmilla on varaa jatkaa lentämistä? Hehän lentävät jo nyt eniten.

On totta, että suurituloiset lentävät tuloryhmistä eniten, joten heihin kohdistuu suoraan tai välillisesti verottomuudesta aiheutuva huomattava verohyöty. Suurin osa lennoista on vapaa-ajan lentoja, joita voidaan pitää ylellisyystuotteina.

Tosiasia on, että jos haluamme pitää kiinni ilmastotavoitteista, meidän on kaikkien, tuloluokasta riippumatta, vähennettävä lentämistä. Lentoveron tuotoilla voidaan tukea investointeja vähäpäästöisempiin matkustusmuotoihin. Esimerkiksi junalla matkustamisen tulisi kotimaassa olla aina halvempaa kuin lentäminen.

Lentovero tuskin estää ketään edelleenkään lentämästä. Se kuitenkin ohjaa käyttäytymistä kestävämpään suuntaan. Lentämisen verottaminen, on myös reilua niitä matkustajia kohtaan, jotka maksavat veroja kestävämmistä matkustustavoista, kuten junamatkoista.

Miksi Suomen pitäisi ottaa käyttöön lentovero, kun muut EU-maat Ruotsi lukuun ottamatta eivät niin tee?

Ihanneratkaisu olisi tietysti kansainvälinen tai vähintään Euroopan laajuinen lentovero tai vero lentokerosiinille. Mutta kansainvälistä sääntelyä edeltävät usein kansallisen tason tai alueellisen tason ratkaisut. Kansallisia lentoveroja on jo mm. Ruotsissa, Norjassa, Saksassa ja Iso-Britanniassa. Kaikki luovat painetta kansainvälisten ratkaisujen löytämiseksi.

On myös hyvä huomioida, että suomalaisten lentopäästöt ovat asukasta kohden maailman toiseksi suurimmat. Meidän on aika ryhtyä kantamaan vastuuta niistä. Lisäksi ei ole reilua, että maksan tällä hetkellä enemmän veroa junamatkasta Lappiin kuin lentomatkasta vaikkapa Thaimaahan. Varsinkin kun jälkimmäinen aiheuttaa monituhatkertaiset päästöt.

