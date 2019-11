Lehtikuva/Martti Kainulainen

Suomen miesten futsalmaajoukkue teki viikonloppuna historiaa.

Futisväen päähuomio on viime viikkoina kiinnittynyt Huuhkajien saagaan, joka huipentuu kahden viikon kuluttua Helsingissä pelattavassa kotiottelussa Liechtensteinia vastaan. Samalla monelta on jäänyt huomaamatta, että jaloilla pelattavista pallopeleistä kiinnostuneet intoilijat ovat saaneet nauttia menestyskulusta myös parkettien puolella.

Suomen miesten futsalmaajoukkue teki viikonloppuna historiaa etenemällä MM-karsintojen viimeiseen vaiheeseen. Lempinimellä ”Saliharrit” kulkeva joukkue onnistui lyömään Puolassa pelatussa karsintaturnauksessa isäntämaan ja Georgian. Lohkon toinen jatkaja on futsaljätti Espanja.

Turnauksen viimeinen ja ratkaiseva ottelu Georgiaa vastaan oli dramaattinen. Tilanne oli vielä reilut neljä minuuttia ennen loppua 2–2. Tällä tuloksella Suomi olisi jäänyt jatkokarsinnoista rannalle. Georgian maalivahti Zviad Kupatadze hölmöili kuitenkin päätöshetkillä Suomelle epäsuoran vapaapotkun hautomalla palloa liian pitkään. Futsalissa kun veskarin täytyy toimittaa pallo peliin neljän sekunnin kuluessa.

Miika Hosio laukoi vapaapotkun jatkopallosta ottelun voittomaalin, ja Suomi kaunisteli vielä lopussa lukemat 5–2:een. Viimeisen maalin teki Suomen maalivahti Juha-Matti Savolainen.

Karsinnat jatkuvat tammi-helmikuun vaihteessa niin sanotulla Elite Roundilla, jonka neljän lohkon voittajat pääsevät suoraan Liettuassa syksyllä 2020 pelattaviin MM-kisoihin. Lohkojen kakkoset pelaavat vielä pudotuspelit jäljellä olevista kahdesta kisapaikasta. Euroopasta kisoihin pääsee siis kuusi maata isäntämaan ohella. Kaiken kaikkiaan futsalin MM-kisoihin osallistuu 24 maata.

Eliittikierroksen lohkot arvotaan 7. marraskuuta. Tässä vaiheessa karsintoja mukana on ainoastaan kivenkovia futsalmaita, joten polku kisakoneeseen on vielä kivinen. Suomi on kuitenkin kyennyt ottamaan yksittäisissä otteluissa pisteitä Ranskalta, Slovenialta ja Romanialta, kun tarkastellaan 16 parhaan joukkoon selvinneitä maita. Sopivalla arpaonnella ja nappisuorituksella kroatialaisen Mićo Martićin luotsaama Saliharrit voi siis tarrata kisapaikasta kiinni.

Futsalia on usein pidetty virheellisesti pelkästään jalkapalloilijoiden talviharjoittelumuotona. Se on kuitenkin jo vuosia sitten muotoutunut omaksi lajikseen, jonka huippupelaajilta vaaditaan hieman erilaisia ominaisuuksia jalkapalloon verrattuna. Futsalistilta edellytetään erityisesti teknistä taitoa, lähtönopeutta ja vankkaa osaamista yksi yhtä vastaan -tilanteissa. Kaikki huippujalkapalloilijat eivät siis pysyisi parhaiden parkettien maestrojen kyydissä.

Vaikka lajit ovat erilaisia, futsal tarjoaa erityisesti jalkapallon junioripelaajille oivan tavan kartuttaa henkilökohtaisia taitoja pitkän talvikauden aikana. Näin on myös mahdollista löytää aivan uudenlainen pelaajapolku, jos tie nousee pystyyn viheriöiden puolella. Esimerkkejä löytyy maajoukkueen puolelta runsaasti. Suomalaisia futsalpelaajia on nähty jo pitkään eurooppalaisissa huippusarjoissa. Tällä hetkellä maajoukkuepelaajista Jukka Kytölä edustaa Mantovaa Italian Serie A:ssa ja Jani Korpela Belsko-Bialaa Puolan pääsarjassa. Lisäksi maalivahti Savolainen torjuu palloja kroatialaisessa MNK Crnicassa.

