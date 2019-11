Lehtikuva/Martti Kainulainen

Vihreiden puoluepäätös lopettaa Vihreän Langan tuki oli isku poliittiselle lehdistölle. On paradoksaalista, että vihreistä kiinnostuneiden ihmisten määrän kasvaessa lehti menetti merkityksensä puolueelle.

Puoluesihteeri Veli Liikanen perusteli 450 000 euron vuosittaisen rahoituksen lopettamista sillä, että yhä useampi vihreiden kannattaja seuraa ja käy poliittista keskustelua sosiaalisen median kanavissa.

Vihreän Langan lopettaminen tekee aikaisempaa näkyvämmäksi paperimedian ahdingon. Yhä useampi tilaaja mediasta riippumatta siirtyy verkkoon. Poliittinen lehdistö on jäänyt jo vuosikymmenten ajan altavastaajaksi.

Viimeisimmät vuodet ovat olleet kovia. Poliittisista lehdistä vain Kansan Uutiset ilmestyy enää viikoittain. Sosiaalidemokraattien Demokraatti ilmestyy joka toinen viikko. Keskustan kovan tappion jälkeen Suomenmaa on ilmestynyt kerran kuussa, kuten myös kokoomuksen Nykypäivä.

Vihreän Langan lopettaminen säikäytti myös Kansan Uutisten lukijoita ja ystäviä. Moni on kysynyt, miten lehdelle käy. Käykö kuten Vihreälle Langalle? Vasemmistoliitto on sitoutunut siihen, että Kansan Uutiset säilyy. Puolueen tuki on samalla tasolla kuin viimeksi kuluneet neljä vuotta.

Edellisen pääministerin Juha Sipilän (kesk.) hallituksen aikana Kansan Uutisten merkitys korostui. Toimitus teki näkyväksi Sipilän hallituksen politiikkaa ja taustoja. Kannattaa muistaa, että esimerkiksi Sipilän konflikti Ylen kanssa alkoi Kansan Uutisissa olleen uutisen pohjalta.

Oppositiossa olevalle keskisuurelle puolueelle lehden merkitys on suuri yhteiskunnallisen keskustelun vauhdittajana. Hallituspuolueena keskisuuri puolue saa hyvin näkyvyyttä muussakin mediassa, mutta se ei korvaa kaikille ”omaa lehteä”.

Vasemmistolaisessa genressä ”oma lehti” on edelleen merkittävä yhteisöllisyyden luoja. Aivan kuten Politiikan toimittajat ry totesi: viestintä ei korvaa journalismia.

Demokratiassa tarvitaan moniäänistä ja moniarvoista journalismia. Vihreä Langan lopettamisen jälkeen journalistinen ääni kapenee.

Kirjoittaja on Kansan Uutisten päätoimittaja.