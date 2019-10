Lehtikuva/Martti Kainulainen

Lentovero-kansalaisaloite nousukiidossa – ”Kiinnostus on ollut valtavaa”

Lentoveroa vaativa kansalaisaloite on kerännyt yli 26 000 allekirjoitusta.

– Liki 3000 allekirjoitusta on tullut viimeisen vuorokauden aikana, kertoo kansalaisaloitteen aktiivi Silja Jääskeläinen.

Lentoveroa vaativan kansalaisaloitteen tavoitteena on hillitä ilmastopäästöjä saattamalla lentomatkustus verotuksen piiriin. Aloite on kerännyt jo yli 26 000 allekirjoitusta, joista liki kolmetuhatta viimeisen vuorokauden aikana.

– Kiinnostus on ollut valtavaa. Tästä huomaa, että ilmastoasiat todella saavat ihmiset liikkeelle, hän sanoo.

Kolmen suomalaisen kyselytutkimuksen mukaan noin puolet suomalaisista kannattaa lentoveroa.

– Lentämisen erityiskohtelu verotuksessa on ilmastopoliittisesti vastuutonta, Silja Jääskeläinen toteaa.

Aloite on saanut tuekseen useita tunnettuja henkilöitä, kuten Anssi Kela, Olavi Uusivirta, Esko Valtaoja, Maria Ylipää, Eva Louhivuori ja Risto Isomäki.

Suomeen viiveellä uudet tuulet

– Ruotsissa, Norjassa, Ranskassa, Isossa-Britanniassa ja Saksassahan tämä jo onkin käytössä. Vähän niin kuin Thomas Pynchon ja jazz, käänteentekevät uutuudet tulevat tänne aina vähän viiveellä, sanoo Olavi Uusivirta lentoverosta Twitterissä.

Aloitteen kannattajat eivät hyväksy sitä, että ilmastolle haitallisimman matkustusmuodon kasvua ei hillitä vaan päinvastoin tuetaan verovapautuksin, kestävämpien matkustusmuotojen kuten raideliikenteen kustannuksella.

– Lentoalaa kuten kaikkia aloja on ohjattava toimimaan kestävämmin. Eivät firmat sitä hyvää hyvyyttään tee. Lentovero on yksi keino patistaa, rohkaista ja kannustaa lentämistä ekologisempaan suuntaan, Esko Valtaoja huomauttaa.

Ylen 21.10. julkaiseman, The International Council on Clean Transportation -järjestön tekemän vertailun mukaan suomalaisten lentopäästöt ovat henkeä kohti maailman toiseksi suurimmat heti Singaporen jälkeen. Kolmantena vertailussa ovat islantilaiset. Neljättä sijaa pitävät australialaiset ja viidettä sijaa britit.

– Ruotsissa lentoveron käyttöönotto yli vuosi sitten katkaisi lentoliikenteen kasvun, Jääskeläinen sanoo.

– On selvää, että lentopäästöt on kompensoitava. Mutta kun me ihmiset olemme tällaisia laiskoja apinoita ja jätämme mielellämme työt toisten tehtäviksi, niin tarvitaan keinoja, kuten verottamista, jotta kompensointi toteutuu, Esko Valtaoja napauttaa.

Lentoverosta on vireillä kansalaisaloite, jonka keräysaika päättyy kuluvan viikon lauantaina 2.11.