JHL

JHL valmistautuu Turussa vauhdittamaan Arkean työehtoneuvotteluita järjestöllisillä toimenpiteillä.

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ja Arkea ovat neuvotelleet työehdoista 14. lokakuuta alkaen, mutta neuvottelut eivät ole edenneet. JHL ei voi suostua ehtoihin, joita Arkea on neuvotteluissa esittänyt.

– Arkea ei lähtenyt vakavissaan neuvottelemaan työehdoista JHL:n kanssa. Emme hyväksy jäsentemme työehtojen polkemista. Nyt JHL joutuu valmistautumaan järjestöllisiin toimenpiteisiin, JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine sanoo.

JHL kritisoi voimakkaasti Arkean tapaa salata päätöstensä taustoja.

– Voi vain hämmästellä, miksi Arkea kammoaa julkisuutta. Yhtiö aikoo tehdä merkittäviä muutoksia työehtoihin eikä uskalla kertoa omistajilleen eli Turun asukkaille, millä perusteella päätökset tehdään, Niemi-Laine toteaa.

Arkea ilmoitti syyskuussa, että se aikoo vaihtaa työehtosopimuksen halvempaan. Pienipalkkaisten työntekijöiden kokonaisansiot heikentyvät tuntuvasti, jos muutos toteutuu. Varovainen arvio on, että ansiot tippuvat noin 15–30 prosenttia työsuhteen kestosta, tehtävistä ja työajoista riippuen. Yhtiö ei ole kertonut julkisuuteen, aikooko se edelleen vaihtaa työsopimukset halvempiin.

Arkea on kiinteistö- ja ruokapalveluyhtiö, jonka Turun kaupunki omistaa miltei kokonaan. Yhtiö on tehnyt vuodesta 2012 alkaen miljoonaluokan voittoa ja ennusteen mukaan yhtiö on voitollinen myös vuonna 2019.