Vasemmistopuolue Die Linke nousi sunnuntain vaaleissa Thüringenin maapäivien suurimmaksi puolueeksi, mikä on ensimmäinen kerta minkään osavaltion parlamentissa Saksassa. Samalla kuitenkin äärioikeisto yli kaksinkertaisti kannatuksensa ja jätti taakseen takavuosien mahtipuolueen kristillisdemokraatit.

Thüringeniä on viimeiset viisi vuotta hallinnut Bodo Ramelowin (Linke) johtama Linken, SPD:n (sosiaalidemokraatit) ja vihreiden koalitio. Yhteistyö on sujunut hyvin, eikä CDU:n (kristillisdemokraatit) ja AfD:n (Vaihtoehto Saksalle) muodostama oppositio ole kyennyt horjuttamaan hallitusta.

Ramelow on osavaltion suosituin poliitikko. Jopa 60 prosenttia kristillisdemokraattienkin kannattajista pitää häntä hyvänä pääministerinä.

Hallitus menetti enemmistönsä

Linken hallituskumppanit kärsivät tappion, eikä enemmistöhallitukseen liene mahdollisuuksia.

Jo vaaleja edeltäneet mielipidekyselyt ennakoivat, että Linke selviytyy voittajaksi. Se sai äänistä 31 prosenttia, jossa on kasvua 2,8 prosenttiyksikköä.

Tulos on parempi kuin Die Linken aikaisemmin missään Saksan vaaleissa saavuttama. Linken liittopäiväryhmän puheenjohtaja Dietmar Bartsch kuvasi voittoa historialliseksi, jollaisesta ”emme oikein olisi osanneet unelmoidakaan”.

Sen sijaan hallituskumppanit sosiaalidemokraatit ja vihreät kärsivät tappion. SPD menetti kolmanneksen kannatuksestaan ja jäi 8,2 prosenttiin. Tulos on jatkoa SPD:n tappioille tämän vuoden osavaltiovaaleissa Bremenissä, Brandenburgissa ja Saksissa.

Vihreät odottivat samanlaista menestystä kuin syyskuisissa vaaleissa, eritoten Brandenburgissa. Se ei toteutunut, vaan edessä oli tappio, ja puolue ylitti nipin napin viiden prosentin äänikynnyksen.

Linken 29 paikkaa (+1), SPD:n 8 (-4) ja vihreiden 5 paikkaa (-1) eivät riitä enemmistöön 90-jäsenisillä maapäivillä.

Kristillisdemokraattien romahdus

Saksojen yhdistymisestä aina vuoden 2014 vaaleihin saakka CDU hallitsi Thüringenissä joko oman maapäiväenemmistönsä turvin tai koalitiohallituksen johdossa. Viisi vuotta sitten tapahtui ensimmäinen romahdus: äänimäärä putosi tuntuvasti, mutta puolue säilyi suurimpana maapäivillä. Se ei kuitenkaan onnistunut kokoamaan hallitusta, vaan Ramelowin hallitus otti johtopaikan.

Sunnuntaina seurasi toinen romahdus: CDU menetti kolmanneksen kannattajistaan ja päätyi 21,8 prosenttiin. Kävi samoin kuin Brandenburgissa, AfD meni edelle.

Liberaalit palasivat maapäiville ylitettyään äänikynnyksen 5,0005 prosentin tuloksella.

Äärioikeiston nousu jatkuu

Muslimien ja juutalaisten johtohenkilöt ovat jo ilmaisseet vakavan huolensa äärioikeistolaisen AfD:n vaalimenestyksestä, varsinkin kun Thüringenissä kärjessä on Björn Höcke, AfD:n jyrkän äärisiiven johtaja.

Puolue jäi jonkin verran mielipidetiedustelujen lupaamasta tuloksesta. Höcken jyrkät puheet ilmeisestikin karkottivat jonkin verran väkeä. Tulos 23,4 prosenttia on kuitenkin yli kaksinkertainen edellisiin vaaleihin verrattuna.

Mittava vaalivoitto vahvistaa Höcken asemaa puolueessa liittovaltion tasolla, joskin hänellä on myös tiukkoja vastustajia. Liittopäiväryhmän puheenjohtaja Alexander Gauland antoi Erfurtissa AfD:n vaalivoittoa juhlittaessa Höckelle synninpäästön julistamalla, että Höcke ”on tehnyt kaiken oikein ja sanonut kaiken oikein”.

Nukkuneet lähtivät liikkeelle

Thüringenin vaaleissa oli 1,7 miljoonaa äänioikeutettua. Heistä 65 prosenttia äänesti, edellisissä vaaleissa vain 52,7. AfD ja Linke hyötyivät eniten äänestysvilkkauden kasvusta. AfD onnistui aktivoimaan noin 80 000 ja Linke noin 60 000 edellisissä vaaleissa äänestämättä jättänyttä.

CDU menetti ääniä sekä oikealle että vasemmalle: AfD:lle 36 000, Linkelle 20 000 ja vihreille 5 000. Linken hallituskumppaneista SPD:n kannattajia siirtyi Linken taakse 17 000 ja vihreiden 8 000. Linke puolestaan menetti AfD:lle 17 000 ääntä, SPD 7 000.

Vaalien tulos seuraa syyskuisia itäisen Saksan maapäivävaaleja siinä, että AfD:n äänestäjistä ylivoimainen enemmistö on miehiä, kun taas muilla puolueilla sukupuolijako on tasaisempi tai naisia on äänestäjistä enemmistö.

Äärioikeisto vetoaa vasemmistopuolueita enemmän työväestöön. Thüringenissä AfD:n osuus työväestössä oli 39 prosenttia, kun Linke jäi 24 prosenttiin.

Tuskin enemmistöhallitusta

Thüringenillä on edessään siinä mielessä epävarma aika, etteivät puolueiden voimasuhteet maapäivillä riitä viisi vuotta toimineen hallituksen jatkokaudelle, eikä CDU pysty kokoamaan enemmistöhallitusta tilanteessa, jossa Linke jäisi oppositioon.

CDU:n ja liberaalipuolue FDP:n johtajat julistivat ennen vaaleja, että yhteistyö Linken – ja AfD:n – kanssa on poissuljettu. Nyt puheet ovat jonkin verran pehmentyneet.

Mike Mohring, CDU:n kärkiehdokas vaaleissa, sanoi maanantaina radiohaastattelussa olevansa valmis yhteistyöhön Bodo Ramelowin kanssa. ”Minulle vakiintuneet olot osavaltiossa ovat tärkeämmät kuin puoluepoliittiset intressit.”

Ramelow haluaa keskustella kaikkien demokraattisten puolueiden kanssa mahdollisesta yhteistyöstä.

Näköpiirissä on lähinnä nykyisen hallituksen jatkaminen vähemmistöhallituksena, joka hankkisi esityksilleen tukea CDU:lta ja FDP:ltä. Thüringenin perustuslaki sallii hallituksen jatkavan toimintaansa aina seuraaviin vaaleihin saakka tilanteessa, jossa uutta hallitusta ei ole kyetty muodostamaan. Ennenaikaisista vaaleista voidaan päättää kahden kolmasosan enemmistöllä.

Jos Ramelowin hallitus jatkaa vähemmistöhallituksena, uusien vaalien on arveltu olevan edessä vuoden kuluttua.