Lehtikuva/Tolga Akmen

People’s Vote -kampanjassa pitkään kyteneet ristiriidat kärjistyivät johtohenkilöiden erottamishankkeisiin.

Brittimedia kertoi sunnuntaina, että Britanniaan uutta brexit-kansanäänestystä vaativan People’s Vote -kampanjan johtaja James McGrory ja tiedotuspäällikkö Tom Baldwin on erotettu tehtävistään.

Heidän tilalleen kampanjan johtoon oli tulossa Patrick Heneghan, joka on johtanut työväenpuolueessa uutta brexit-kansanäänestystä vaativaa kampanjaa.

Erottajaksi kerrottiin liikemies Roland Rudd, joka johtaa Open Britain -ryhmää. Se on yksi People’s Vote -kampanjan muodostavasta viidestä ryhmästä.

Erotetuksi väitetty ilmoitti jatkavansa töitään.

Baldwin kuitenkin ilmoitti jatkavansa töitään, koska hänen mukaansa Ruddilla ei ole valtuuksia erottaa ketään.

Jotta asia olisi vielä sekavampi, Rudd sanoi myöhemmin, ettei Baldwinia ole erotettu, vaan ”hänelle on annettu tilaisuus toisenlaiseen rooliin”. Heneghan olisi kuitenkin ykkösvastuussa.

Kuukausien ristiriidat

People’s Vote -kampanjan vaatimus on, että Britannian ja EU:n välillä saavutettu erosopimus on alistettava kansanäänestykseen.

Sisäiset ristiriidat ovat kyteneet People’s Vote -kampanjassa jo kuukausia. Kampanjalle on tietysti mahdollisimman haitallista, että ne puhkeavat avoimeksi riitelyksi juuri brexitin ratkaisuvaiheiden aikana.

Keskeinen linjaero on siinä, että Rudd on halunnut People’s Vote -kampanjan ottavan kantaa Britannian EU-jäsenyyden säilyttämiseksi. McGrory ja Baldwin taas ovat ajaneet varovaisempaa linjaa, jossa keskeistä on uusi kansanäänestys ottamatta kantaa toivottuun lopputulokseen.

Roland Rudd nousi miljonääriksi myytyään perustamansa pr-yhtiön Finsburyn. Hän on nyt perustanut uuden yhtiön vetämään kampanjaa EU:hun jäämisen puolesta, jos kansanäänestys saadaan toteutettua.

Tukea Baldwinille

People’s Vote -kampanjan näkyviin hahmoihin kuuluva Alastair Campbell kiisti Ruddin oikeuden erottaa ketään. Hän korosti, että Rudd johtaa vain Open Britain -ryhmää, ei koko kampanjaa.

Campbell oli Tony Blairin läheinen avustaja tämän toimiessa pääministerinä ja työväenpuolueen puheenjohtajana. Myös Tom Baldwinin tausta on työväenpuolueessa. Hän oli Ed Milibandin tiedotuspäällikkö tämän johtaessa puoluetta 2010–2015.

McGrory puolestaan oli Nick Gleggin läheinen avustaja tämän johtaessa liberaalidemokraattista puoluetta 2007–2015.

Baldwin syytti maanantaina liberaalidemokraattien ”pelaavan kummallisia pelejä” puolueen ilmoitettua, että se kannattaa parlamenttivaalien järjestämistä 9. joulukuuta.

Rudd kommentoi sanomalla, että on ongelma, jos joku sanoo, etteivät liberaalidemokraatit eivät enää ole osa People’s Vote -kampanjaa. Hänen mukaansa kampanjan sisällä ei ole strategisia erimielisyyksiä.