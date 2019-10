Keinoiksi ryhmä esittää sopimusalojen ja sopimusten määrän vähentämistä sekä lainsäädännön muutoksia.

Teollisuuden Vaikuttajien mielestä työehtoshoppailuun tulee puuttua vähentämällä tuntuvasti sopimusalojen ja työehtosopimusten määrää.

– Samoin lainsäädäntöä on muutettava työntekijän asemaa paremmin tukevaksi. Toistaiseksi tämä on jäänyt keskusjärjestöjen asiaksi, sanoo Teollisuuden Vaikuttajien valtuustoryhmän puheenjohtaja Jouni Larmi.

Teollisuuden Vaikuttajat on Teollisuusliiton vasemmiston ja sitoutumattomien liittoryhmä. Valtuustoryhmän kokousta Tuusulassa puhutti erityisesti työnantajien harjoittama keinottelu, jossa vaihdetaan alalla sovellettava työehtosopimus työehdoiltaan työnantajalle halvempaan tai työehdoiltaan heikompaan sopimukseen.

Teollisuuden Vaikuttajien mielestä tällä hetkellä keskitytään liikaa työehtoshoppailun oireiden hoitoon, kun pitäisi päästä pureutumaan ilmiön juurisyihin.

– Yksi keskeinen syy on vuonna 2001 tapahtunut työsopimuslain muutos, jossa sopimusten normisitovuus ohitti yleissitovuuden. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että työnantajan järjestäytyminen ensisijaisesti määrittelee alalla noudatettavan työehtosopimuksen, Larmi sanoo.

Teollisuuden Vaikuttajien mukaan on kohtuutonta, että työntekijäjärjestöt on asetettu vastakkain riitatilanteissa, jotka koskevat noudatettavaa työehtosopimusta.

– Tällä hetkellä Suomessa on satoja työehtosopimuksia, ja yleissitoviakin on todella runsaasti. Niin kauan kuin sopimusten kokonaismäärä on suuri, se mahdollistaa työantajille nykyisen kaltaisen työehtosopimusten vaihtamisen toiseen, Larmi painottaa.

Teollisuusliiton valtuuston seuraavaan kokoukseen tulee Kajaanin Metallityöväen ammattiosasto 63:n aloite , jossa esitetään, että liitto ajaisi työpaikkatason yksimielisyysperiaatetta työpaikoilla noudatettavan työehtosopimuksen osalta. Työpaikalla sovellettavaa työehtosopimusta ei tulisi voida vaihtaa ilman työntekijöiden ja työnantajien edustajien yksimielistä tukea.

”Teollisuustyöntekijöitä puolueen johtoon”



Teollisuuden Vaikuttajat otti myös kantaa vasemmistoliiton puoluekokouksen henkilövalintoihin. Puoluekokous on 15.–17.11. Kuopiossa. Valtuustoryhmä pitää tärkeänä, että puolueen johtotehtävissä on henkilöitä, jotka tuovat palkansaajien ja myös teollisuustyöntekijöiden ääntä kuuluviin puolueessa. Työelämän kysymykset ovat tärkeitä ja niillä on suuri merkitys koko yhteiskuntaan ja sen kehittämiseen.

Teollisuuden Vaikuttajista puolueen varapuheenjohtajaksi on ehdolla Jouni Jussinniemi Pyhäsalmelta ja puoluevaltuuston yleisjäseneksi sekä sen puheenjohtajaksi Hanna-Kaisa Rokkanen Hämeenlinnasta.

Kumallakin on pitkä kokemus niin työpaikkatason edunvalvonnasta, kuntapolitiikasta kuin ammattiyhdistysliikkeen toiminnasta.

Jounin ja Hanna-Kaisan kokemusta ei kannatta jättää käyttämättä, Teollisuuden Vaikuttajat totesi, ja se tukee molempien valintaa kyseisiin tehtäviin.