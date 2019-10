Euroopan laadukkaimmaksi pari vuotta sitten palkitulla jazzfestivaalilla Tampereella on tänä vuonna ranskalainen painotus. Tulevaan kuunvaihteeseen sijoittuva festivaali järjestetään nyt jo 38. kertaa. Esiintyjinä on kaikkiaan 25 eri kokoonpanoa.

Viikonloppuun painottuva jazzailu aloitetaan jo torstaina 31.lokakuuta Spotlight on France -tilaisuudella Tullikamarin Klubilla. Ilmaistapahtumassa tarjotaan kolme ranskalaisjazzin nousevaa tähteä: modernia kamarijazzia esittävä Melusine, alttoviulistin ja laulajan vetämä trio Three Days of Forest ja mielenkiintoisia äänimaisemia maalaileva kvartetti House of Echo.

Perjantaina Tampere Jazz Happeningin suurimmalle estradille Tullikamarin Pakkahuoneen lavalle nousee ensimmäisenä ranskalais-italialainen yhtye Joëlle Léandre Tentet. Sitä johtaa free jazzin grand old lady, kontrabasisti Joëlle Léandre. Kaksi kertaa aiemmin Happeningissa trionsa kera käynyt Léandre tuo nyt kuultavaksi kymmenelle improvisointikykyiselle muusikolle sävelletyn orkesteriteoksen Can You Hear Me?

Lauantaipäivän kolmen esiintyjän iltapäivässä Pakkahuoneella nähdään kaikissa kolmessa yhtyeessä ranskalaisväriä. Päiväkonsertin päättävä Das Kapital on vieraillut Jazz Happeningissa aikaisemminkin. Saksalais-ranskalais-tanskalaisen yhtyeen Das Kapital -nimi ei ole vitsi ilman vahvoja konkreettisia viitteitä. Yhtye on levyttänyt saksalaisen kommunistin Hanns Eislerin musiikkia kahden jazzikkaan albumillisen verran. Tampereelle Das Kapital tulee uudella Ranskaan liittyvällä ohjelmistollaan, joka sisältää kantaa ottavasti erilaisia ranskalaisia teoksia barokista chansoniin ja diskopoppiin.

Lauantai-illan Pakkahuoneella aloittaa ranskalaisen viulisti Theó Ceccaldin johtama yhtye Freaks. Ceccaldin johtamat friikkilän pojat ovat saaneet vaikutteita muiden muassa Frank Zappalta ja John Zornilta.

Suomalaisia huippuja Telakalla

Ravintola Telakan tiheissä tunnelmissa kuullaan perjantaina ja lauantaina eniten suomalaista huippujazzia. Perjantaina ohjelmasta kannattaa nostaa esiin Olavi Louhivuoren uusi bändi Superposition! ja uuden albumin keväällä julkaissut Manuel Dunkelin kvartetti.

Lauantaina Telakan laadusta vastaa illan aloittava Juhani Aaltosen, Reino Laineen ja Ulf Krokforsin ja yhdysvaltalaisen Joe McPheen kvartetti. Illan päättää moninkertainen Tampereen-vieras sähköbasisti Lauri Porra. Hänen yhtyeensä Flyover Ensemble soittaa laadukasta melodista, maalailevaa ja virtuoottista instrumentaalimusiikkia.

Ulkomaisista vieraista kaukaisimmat tulevat Japanista ja Karibialta. Tokiossa varttuneen nykyään berliiniläistyneen pianisti-säveltäjä Aki Takasen Japanic loihtii Pakkahuoneen lauantai-iltaan hip hopin ja improvisoidun jazzin elementtejä. Saman illan päättää Tampereella jo kolmatta kertaa esiintyjä kuubalainen pianisti Omar Sosa, joka esiintyy yhdessä maannaisensa laulaja-viulisti Yilian Cañizaresin kanssa.

