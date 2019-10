Ihan vain väliaikaista on pieni romanttinen kertomus täydellisyyden romuttumisesta ja aikuiselämän odotusten ja todellisuuden kohtaamattomuudesta. Pohjimmiltaan teoksessa on jotain hyvin samankaltaista kuin nuorten kirjallisuudessa, se on vain siirretty aikuisten arkimaailmaan.

Kirjoittajat Denise Rudberg on Ruotsin chick lit -kirjallisuuden kuningatar ja Hugo Rehnberg tunnettu kolumnisti. Tämä myös näkyy kirjan tekstissä, joka on hyvin irrallista ja jopa episodimaista. Juuri kirjoitustavan vuoksi tuntuu aluksi siltä, että itse tarina ei etene ollenkaan, siksi se kasvaakin lähes yllättäen omaan kokoonsa.

Ihan vain väliaikaista välttyy turhalta siirapilta ja tarjoaa hengähdystauon elämään.

Denise Rudberg, Hugo Rehnberg: Ihan vain väliaikaista. Suomentanut: Kaisa Haatanen. Into 2019. 232 sivua.