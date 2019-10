IPS/Umer Asif

Rikollisten rahat kulkevat pankkien kautta.

Pankit ja muut rahoituslaitokset voisivat omaksua käytäntöjä, jotka vähentäisivät orjatyötä tekevien miesten, naisten ja lasten lukumäärää, todetaan raportissa nimeltä Unlocking Potential: A Blueprint for Mobilising Finance Against Slavery and Trafficking.

Raportin on julkaissut asiantuntijaryhmä nimeltään Financial Sector Commission on Modern Slavery and Human Trafficking.

– Orjuus ja ihmiskauppa ovat isoa bisnestä, jonka arvioidaan repivän nuorten ja vanhojen selkänahasta ja murskatuista unelmista 135 miljardia euroa vuosittain, Hollannin ulkoministeri Stef Blok sanoo.

Pankkien yhteistyötä talousrikostutkijoiden kanssa voisi parantaa.

Blok osallistui raportin kirjoittamiseen.

Valtavan potentiaalin menetys

Nykyajan orjat tekevät monenlaista työtä, kerjäämisestä kullankaivuuseen, mutta pahimmat alat ovat kotiapu, tavaroiden valmistus ja rakentaminen.

Orjuudeksi lasketaan myös velkavankeus, jossa työläinen joutuu tekemään työtä ilmaiseksi maksaakseen velkaa, joka hänet on viekkaudella houkuteltu ottamaan. Neljäsosa orjista on lapsia.

Salakuljetusrinkien johtajien tiedetään myös kaapanneen uhriensa taloudellisen identiteetin rahanpesutarkoituksiin. Entinen orja voi vapauduttuaan havaita luottotietojensa menneen.

Raportin kirjoittajiin lukeutuva YK-yliopiston analyytikko James Cockayne kutsuu ihmiskauppaa ja orjuutta traagiseksi markkinahäiriöksi.

– Nykyorjuus on haitaksi meille kaikille, sillä siinä kohdellaan ihmisiä kertakäyttöisinä objekteina eikä täysivaltaisina taloudellisina ja sosiaalisina toimijoina, Cockayne sanoo.

– Menetämme kollektiivisesti valtavan potentiaalin, joka nyt on vangittuna orjatyön kahleisiin.

Moraaliset pääomamarkkinat

Rahoituslaitokset voisivat auttaa esimerkiksi paremmin tunnistamalla kassavirrat, jotka linkittyvät ihmissalakuljetusrinkeihin. Pankkien kauttahan rikollisten rahat kulkevat. Pankkien yhteistyötä talousrikostutkijoiden kanssa voisi parantaa.

– Rahoitusalalla on mittava potentiaali auttaa nykyaikaisen orjuuden ja ihmiskaupan lopettamisessa sekä kansainvälisen rahoitusjärjestelmän eettisyyden ylläpitämisessä. Se voi luoda moraalisia pääomamarkkinoita ja siten olla väkevä voima hyvän puolella, tukemassa rikollisen liiketoiminnan uhreja, Stef Blok uskoo.

