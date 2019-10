Sanonta, että ”sivistyksemme mittari on se, kuinka pidämme huolen kaikista heikoimmista”, on ehkä itsestäänselvyys. Sanonta ”kukaan ei ole oman onnensa seppä” voi olla kulunut. Vasemmistoliitolle nämä lauseet ovat yhä kantavia periaatteita.

Hallitus on ollut toimessa vajaat viisi kuukautta. Sinä aikana politiikan suunta on muuttunut täydellisesti. Hallitus ei enää etsi talouden realiteettien maksajiksi pienituloisia. Nyt hyvätuloisten on aika osallistua voimakkaammin hyvinvointiyhteiskunnan rahoittamiseen.

Vasemmistoliitolla oli tukku kynnyskysymyksiä hallitukseen menolle. Keskeisiä ehtoja oli muun muassa pidättäytyminen perusturvan heikennyksistä sekä aktiivimallin leikkurin purkaminen. Meille oli myös ehdotonta sotilaallinen liittoutumattomuus ja työehtosopimusten yleissitovuuden säilyttäminen sekä tuntuvat ilmastoteot.

Voi sanoa, että onnistuimme tavoitteissamme hyvin.

Hallitusohjelmassa ja ensi vuoden talousarviossa näkyy vasemmistolainen kädenjälki. Olemme pitkästä aikaa korottamassa perusturvaa 20 eurolla kuukaudessa. Hallitus nostaa myös pienimpiä eläkkeitä 34-50 euroa kuukaudessa. Palautamme jokaiselle lapselle oikeuden varhaiskasvatukseen ja satsaamme voimakkaasti koulutukseen sekä teemme toisen asteen opiskelusta aidosti maksutonta vuonna 2021. Poistamme lupaustemme mukaisesti aktiivimallin sekä teemme jatkossa ihmislähtöistä työllisyyspolitiikkaa.

Maakuntien elinvoima kasvaa, kun lisäämme ensi vuodesta alkaen satoja miljoonia perusväylien kunnossapitoon. Hallitus käynnistää lisäksi suurien ratahankkeiden suunnittelun. Helpotamme myös kuntien taloudellista ahdinkoa ensi vuonna korottamalla valtionosuuksia tuntuvasti.

Ensi vuoden talousarvio pitää sisällään ikäviä mutta välttämättömiä välillisten verojen korotuksia. Ne korvataan pienituloisimmille etuuksien korotuksilla. Hallituksen toimilla valtaosan, erityisesti pieni- ja keskituloisten ostovoima kasvaa.

Hallitusohjelma sekä ensi vuoden talousarvio sisältävät luonnollisesti kompromisseja. Tärkeintä on, että olemme ottaneet askeleen vasemmalle. Meidän on valvottava, että askel myös pitää.

Kirjoittaja on vasemmistoliiton 2. varapuheenjohtaja ja kansanedustaja.