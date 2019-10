Jarmo Lintunen

Demokratian mätäpaise löytyy keskuspankista ja suojatyöpaikkoja monista unionin instituutioista.

Suomen EU-kansanäänestyksestä tuli 16. lokakuuta kuluneeksi 25 vuotta. Prosentit olivat 57–43 jäsenyyden puolesta. Eteläisin Suomi äänesti kyllä, mutta jo Keski-Suomi ja maakunnat siitä pohjoiseen ei.

EU-jäsenyyden näkyvimpiin vastustajiin kuulunut Esko Seppänen äänestäisi edelleen ei. Kansanäänestyskampanjan aikaan hän toimi vasemmistoliiton kansanedustajana. Sittemmin hän oli europarlamentaarikkona 13 vuotta.

– Kantani ei ole lieventynyt, koska tunnen sen systeemin hyvin. Siellä on kaikki kansanvaltaisuuteen liittyvät asiat päin helvettiä, Seppänen puuskahtaa Kansan Uutisille kotonaan Helsingissä.

Sitten seuraa pitkä luettelo perusteluita.

Euroopan keskuspankkia Seppänen pitää hallinnon näkökulmasta roskapankkina. Valtaa käyttää neuvosto, jossa on 19 jäsentä plus kuusi jäsentä johtokunnasta. Johtokunnan jäsenet ovat siellä antamassa itselleen luottamuslausetta.

– EKP on demokratian mätäpaise, Seppänen määrittelee.

Komission ”eurokraattien” hän sanoo saavan palkkaa joka on karannut käsistä. Komissaari Jyrki Kataisen palkka oli 34 000 euroa kuussa. Tulotaso on sellainen, että Seppäsen mielestä se johtaa ylimielisyyteen ja sisäänlämpiävyyteen.

Samaan aikaan hän on sitä mieltä, että vastoin yleistä luuloa unionilla on liian vähän virkamiehiä. 30 000–40 000 henkilön joukko vastaa 500 miljoonan ihmisen asioista. Luvussa ovat mukana autonkuljettajat ja tulkit.

– Se on mahdoton tehtävä, virkamiehet ovat ylikuormitettuja. He ottavat asioita hoitaakseen mukavuusarvioinnin perusteella.

Suojatyöpaikkoja on Seppäsen mukaan EU:n tuomioistuimissa ja Euroopan investointirahastossa. Niistä on tullut rahantekopaikkoja unionin palveluksessa oleville ihmisille. Lisäksi EU:n työntekijöillä on merkittävät eläke-edut, jotka merkitsevät käytännössä 20 prosentin palkanlisää kuukaudessa.

Seppänen toivoi aikoinaan, että Suomi ja Ruotsi jäisivät EU:n ulkopuolelle, ja sen jälkeen Suomen jäävän yhteisvaluutta euron ulkopuolelle niin kuin Ruotsi.

– Ruotsissa kaikki asiat ovat hyvin. He ovat fiksuja tällaisissa kansainvälisissä järjestöissä.

On EU:ssa silti Seppäsen mielestä hyvääkin. Sitä on Euroopassa matkustaessa syntyvä vapauden tunne. Nyt sekin on tosin uhattuna.

– EU:ssa on hyvä puoli myös ihmiset. He ovat meille EU-kumppaneita ja syyttömiä niihin vikoihin, joita minä EU:sta luettelen tarvittaessa vielä lisää.