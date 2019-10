Lehtikuva/Vesa Moilanen

Köyhyys ja pienituloisuus vievät ihmisten voimat, painavat mielet alas ja sairastuttavat ihmiset. Jo puolella suomalaisista työikäisistä ihmisistä on jokin vakava sairaus tai vamma.

Köyhyys ja pienituloisuus on luotu ja luodaan oikeistopolitiikalla. Tämä raakalaismainen politiikka on yhteiskunnan voimavarojen ja resurssien tuhlaamista, jossa ei ole järjen häivää. Se on silkkaa pahuutta, josta seuraa valtavia menoja ja kustannuksia yhteiskunnalle sekä mittaamatonta kärsimystä ihmisille ja perheille.

Ihmisillä ei ole varaa mennä hammaslääkäriin, eikä enää voimia hoitaa terveyttään muutenkaan. Ihmiset eivät voi hankkia mitään tarvittavaa itselleen, lapsilleen ja kotiinsa. Ruokasuositusten noudattaminen on mahdotonta: on ostettava aina halvinta, ja monien rahat riittävät vain yhteen ruokakertaan päivässä. Ihmiset erakoituvat, ja yhteiskunnan toimintoihin osallistuminen ja osallisuus on pelkkää sivullisuutta ja syrjäytyneisyyttä.

Sadan euron lisääminen ihmisten tuloihin on sata euroa pois ihmisen asumistuesta tai jostain muusta yhteiskunnan tuesta. Se ei auta enää mitään tai ketään. Köyhien ja pienituloisten ihmisten tulisi saada 500 euroa kuukaudessa lisää tuloihinsa, että se muuttaisi näiden ihmisten ja perheiden elämää ja terveyttä parempaan suuntaan sekä vähentäisi samalla huomattavasti valtion ja kuntien terveyden- ja sosiaalihuollon menoja.

Ihmiset voisivat kuluttaa enemmän, ja sillä on suuri merkitys kansantalouden toimivuudelle, koska elämme markkinataloudessa, jonka oleellinen osa on juuri kuluttaminen.

Valtion ja kuntien tulo- ja menopolitiikan sekä liian pientä palkkaa maksavien yritysten palkkapolitiikan tulee muuttua Suomessa radikaalisti, jotta tälle ihmisten aina vain jatkuvalle piinaamiselle, tuhoamisella ja järjettömyydelle tulisi loppu.

Ihmisten pakottaminen elämään köyhyydessä ja jatkuvassa pienituloisuudesta johtuvassa stressissä on rikos näitä ihmisiä kohtaan.

Köyhiä ja pienituloisia ihmisiä on Suomessa huomattavasti enemmän kuin mediat ja päättäjät kertovat. Lopettakaa valehtelu tästä asiasta.

Ihmisten tietoiselle sairastuttamiselle ja tuhoamiselle sekä kansakunnan voimavarojen ja resurssien haaskaamiselle on tultava loppu Suomessa.

Päivi Ruippo

Helsinki