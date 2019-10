Lehtikuva/Martti Kainulainen

Naisten työllisyys nousee nyt vahvasti, miesten työttömyysaste jopa nousi.

Tilastokeskuksen työvoimatutkimus tuotti tiistaina iloisen yllätyksen. Viime viikkojen synkistelyiden jälkeen työllisyys onkin kääntynyt uudelleen nousuun. Työllisiä oli syyskuussa 40 000 enemmän kuin vuotta aiemmin ja työttömiä 9 000 vähemmän kuin vuoden 2018 syyskuussa.

Hallituksen työllisyystavoitteen kannalta keskeinen työllisyysasteen trendiluku oli syyskuussa 72,8 prosenttia. Elokuussa se oli 72,6.

Työttömyysasteen trendiluku 6,7 prosenttia pysyi ennallaan elokuusta.

Näin julkistusta kommentoi SOSTEn pääekonomisti Jussi Ahokas.

Todella yllättävä työvoimajulkistus @Tilastokeskus, nimittäin positiivisessa mielessä! Vahvat viimeaikaiset kasvuluvut toki povasivat jotain tällaista. Työvoima ja #työllisyys ylös harppauksella. #Työttömyys alas hieman. pic.twitter.com/0t1xs8tIb6 — Jussi Ahokas (@ahokasjaj) October 22, 2019

– Pitkästä aikaa hyviä uutisia. Työllisyysasteen kehitys on muuttanut kulmakerrointa ja työllisyyden trendi on kääntynyt nousuun. Työttömyysasteen trendi on kuitenkin edelleen vaakasuora, totesi Keskuskauppakamarin pääekonomisti Mauri Kotamäki.

Työllisyyden hyvä vire näkyy myös siinä, että työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoitettiin syyskuussa 65 000 uutta avointa työpaikkaa, joka oli 15 000 enemmän kuin edellisen vuoden syyskuussa.

Työllisiä oli Tilastokeskuksen mukaan syyskuussa 2 573 000, mikä oli 40 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Miesten työllisyys kasvoi vain tuhannella henkilöllä, naisten 39 000:lla.

Työttömiä oli Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan syyskuussa 161 000, mikä oli 9 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömiä miehiä oli 86 000 ja naisia 75 000. Miesten työttömyysaste nousi 0,4 prosenttiyksikköä viime vuodesta, naisten laski 1,3 prosenttiyksikköä.

Heinä–syyskuussa työllisten määrä lisääntyi eniten terveys- ja sosiaalipalvelujen sekä hallinto- ja tukipalvelutoiminnan aloilla.