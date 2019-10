Lehtikuva/Markku Ulander

Perintöverotuksessa tapahtuva vuoto pitää saada tukittua, vaatii Jussi Saramo.

Vasemmistoliiton kansanedustaja Jussi Saramo aikoo jatkaa pään hakkaamista seinään. Näin hän kuvailee kamppailua listaamattomien yritysten veroedun poistamiseksi.

– Veroetu on verojärjestelmän avohaava, joka märkii niin kauan, kunnes se hoidetaan, Saramo sanoo KU:lle.

Saramoa suututtaa edelleen se, että asia jätettiin hallitusneuvotteluissa kokonaan käsittelemättä. Valtiovarainministeri Mika Lintilä (kesk.) on julkisuudessakin linjannut, että puolueen mukaan listaamattomien yritysten omistajien veroetu koskee yrittämisen verotusta. Siihen puolue ei halua minkäänlaisia kiristyksiä.

– Asia on nyt vain niin, että tämä on ollut kynnyskysymys, Saramo sanoo.

Saramo kuvailee veroetua vähän joka suhteessa kestämättömäksi. Ensinnäkin etu kohdistuu pääosin kaikkein rikkaimmille.

– Käytännössä se ei todellakaan kohdistu pienyrittäjille, vaan nimenomaan hyvin varakkaille. Lähtökohtaisesti yrityksessä pitää olla paljon nettovarallisuutta, jotta veroedun saa.

Veroedun tolkuttomuutta korostaa lisäksi se, että se ei kannusta yrityksiä investoimaan. Itse asiassa vaikutus on usein täysin päinvastainen.

– Oikeastaan kaikki puolueettomat ekonomistit haluaisivat tästä eroon, koska se kannustaa sekä jättämään tarpeettomiakin pääomia yhtiöön että pumppaamaan maksimaalisen summan rahaa ulos yrityksestä matalalla veroasteella.

Saramo huomauttaa, että erityisesti oikeiston usein hehkuttama Viron yritysverojärjestelmä toimii myös toisella tavalla.

– Sitä kehutaan, että raha kannattaa jättää yritykseen poikimaan. Tämä veroetu on irvokas sovellus samasta ajatuksesta

Nyt Suomen verojärjestelmä kannustaa yrittäjiä pumppaamaan rahaa ulos matalalla prosentilla sen sijaan, että ne investoisivat tulevaisuuteen.

– Kyllähän verotuksen pitäisi kannustaa kokonaistaloudelliseen yhteiskunnalliseen hyötyyn, jolloin haettaisiin kaikki voittaa -tilannetta. Sen sijaan nyt kannustetaan omistajan lyhytnäköiseen hyötyyn, eikä siihen, että raha jätettäisiin yritykseen.

Luokkapolitiikka estää muutoksen

Miksi kestämättömän järjestelmän muuttaminen ei sitten onnistu?

– Se on luokkapolitiikkaa, vaikka siitä ei nykyään puhuta. He, joilla on eniten tuettuja poliitikkoja eduskunnassa, ovat hoitaneet edunvalvontansa hyvin, Saramo sanoo ykskantaan.

Yksi aktiivisimmista listaamattomien yritysten osinkoverotuksen veroedun puolustajista on ollut Perheyritysten liitto. Tunnetusti keskustan entinen puheenjohtaja ja ex-pääministeri Matti Vanhanen toimi sen toimitusjohtajana muutaman vuoden ajan. Suomen yrittäjiä puolestaan vetää keskustan eurovaaliehdokkaana ollut Mikael Pentikäinen, joka toimi muutaman vuoden ajan myös Helsingin Sanomien vastaavana päätoimittajana. Yrittäjät riemuitsi hallitusneuvotteluiden jälkeen tiedotteessaan, että veroetuun ei koskettu.

– Yksittäisten henkilöiden motiivien pohtiminen taitaa sopia paremmin toimittajalle kuin minulle, Saramo letkauttaa keskustan ja yrittäjäjärjestön yhteyden merkityksestä.

Varallisuusvero takaisin

Kysyttäessä Saramo innostuu ajatuksesta palauttaa varallisuusvero. Hän sanoo, että pääongelma ei nykyään ole niinkään tulo- vaan varallisuuserot. Arvostettu taloustutkija Thomas Piketty on tutkimuksissaan havainnoinut juuri, kuinka nykyään jo valmiiksi rikkaat rikastuvat entistä enemmän. Palkansaajien tulotaso taas on jäänyt polkemaan pitkälti paikalleen.

”Perintöverossa on jo isoa verovuotoa.”

Suomessa varallisuusvero poistettiin vuoden 2006 alussa. Sen verotuotto oli pudonnut siinä vaiheessa hyvin pieneksi.

– Verotuotto oli lakkautushetkellä pieni, koska veroa oli leikattu sieltä, täältä ja tuolta. Lopulta ei ollut enää paljon mitään jäljellä, jolloin voitiin todeta, että nyt tästä voidaan hankkiutua kokonaan eroon, Saramo huomauttaa.

Hän näpäyttää samalla oikeistoa, joka usein kritisoi vasemmistoa tuloeroista puhumisesta. Näiden mielestä verotusta ei tarvitse muuttaa, koska tuloerot eivät ole kasvaneet.

– Samat ihmiset eivät koskaan esitä, että palattaisiin varallisuuden verottamiseen.

Perintövero kuntoon

Saramo istuu eduskunnassa valtiovarainvaliokunnan verojaostossa. Siellä käsissä on myös perintöverotus, jossa on hänen mukaansa korjaamista.

– Siihen on jo nyt porattu monenlaisia reikiä. Perintöverossa on jo isoa verovuotoa. Puhutaan esimerkiksi yrityksistä sekä maatiloista ja metsävarallisuudesta, Saramo sanoo.

Saramo pitääkin välttämättömänä, että perintöveron verovuoto pitää tukkia.

– Jos on huolissaan kestävyysvajeesta, pitäisi olla haluja tilkitä perintöveropohja.

Tässäkin asiassa ekonomistit ovat vasemmiston kanssa samaa mieltä. Heiltä nimittäin löytyy vasemmiston tavoin tukea perintöverotukselle.

– Jos halutaan puhua kannustavuudesta ja oikeudenmukaisuudesta, perintö- ja varallisuusvero olisivat tällaisia veroja. Varsinkin perintövero.