Lehtikuva/Ozan Kose

Maailman rauha uhkaa järkkyä, kun USA:n presidentti Donald Trump on ilmoittanut vetävänsä tukensa demokraattisilta kurdijoukoilta. Samaan hengenvetoon on Turkin presidentti Erdoğan ilmoittanut aloittavansa hyökkäyksen Pohjois-Syyrian demokraattiselle kurdialueelle.

Suomen hallitus on linjannut hallitusohjelmassaan, että se ei käy asekauppaa sotaa käyviin maihin tai maihin jotka rikkovat ihmisoikeuksia. Tätä sitoumusta on rikottu hallituksen myönnettyä taannoin vientilupa Turkkiin. Erdoğanin Turkki on luisunut kymmenen vuoden aikana syvälle totalitarismin piiriin. Se on vainonnut kurdiväestöään ja vanginnut oppositiota. Se on käytännössä myös muodostanut yhteisen rintaman islamistiterroristijärjestö ISIS:n kanssa kurdijoukkoja vastaan.

Ennen kaikkea vientiluvan myöntämisessä ihmetyttää Suomen ulkoministeriön arvio, jossa se ei nähnyt ongelmaa viedä sotateknologiaa Erdoğanin Turkkiin.

Vasemmistoliitto on unelmahallituksessaan ja saanut hyvin paljon sille tärkeitä asioita läpi. Hallitus perustuu keskinäiseen luottamukseen, jonka tärkein asiakirja on hallitusohjelma. Jos hallitus rikkoo kirjaustaan, mikä muu on kaupan? Suomen hallituksen kirjaukselle viitataan kintaalla totaalisesti siinä vaiheessa, kun Turkki käynnistää täysimittaisen sodan kurdialuetta vastaan.

On myös huomioitava, että vasemmistoliitto on määritellyt yhdeksi kynnyskysymyksekseen osallistumisen hallitukseen, joka tekee ihmisoikeusperustaista politiikkaa. Nyt keikutaan tämän kynnyksen reunalla vaarallisesti. Nenä kurkkii jo reunan yläpuolella.

Suomen vasemmistolaisin hallitus vuosikymmeniin ei voi ottaa osavastuuta Turkin Erdoğanin ihmisoikeusrikkomuksista ja osallistua kauppaamalla sotakalustoa tähän kärsimysnäytelmään. Vasemmistoliitto ei voi olla toimimatta aktiivisesti ja näkyvästi varsinkin ulkoministeriön kummallista linjattomuutta vastaan.

Sen sijaan hallituksen on tehtävä kaikkensa peruakseen taannoin antamansa vientilupa, lopettaa kaikki asekauppa Turkin kanssa ja tuomittava julkisesti sen aikomus hyökätä kurdialueelle. Hallituksen on myös käytettävä kaikki diplomaattinen vaikutusvaltansa EU:n puheenjohtajamaana estääkseen hyökkäys.

Joona Mielonen

Kotka