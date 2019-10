Pekka Pajuvirta

Slovakian parlamentti on hyväksynyt turkistarhauskiellon.

Kielto tulee voimaan voimaan vuonna 2021 ja siirtymäaikaa kestää vuoteen 2025 saakka. Slovakiasta on Euroopan 13. kokonaan turkistarhauksen kiertänyt maa.

Lakiesitys hyväksyttiin selvällä äänienemmistöllä, sillä 107 kansanedustajaa 150:sta äänesti turkistarhauksen kieltävän lain puolesta.

Laki vaatii vielä presidentin allekirjoituksen, mutta Slovakian presidentti Zuzana Čaputová on jo julkisesti tukenut lakiesitystä. Slovakiassa on yksi minkkitarha, jossa on 5 000 eläintä sekä kahdeksan kanitarhaa.

Animalia vaatii turkistarhauksen kieltoa myös Suomeen.

– On ilmiselvää, että eläimet eivät voi tarhoilla hyvin. Eläimet elävät koko elämänsä pienessä verkkopohjahäkissä vailla mahdollisuuksia toteuttaa luontaista käyttäytymistään. Siksi vaadimme turkistarhauksen kieltoa myös Suomessa, sanoo Animalian toiminnanjohtaja Heidi Kivekäs.

Ennätysajassa laki valmiiksi

Slovakian turkistarhauskielto syntyi ennätysajassa. Paikallinen eläinjärjestö Humánny pokrok ehti kampanjoida turkistarhauksen kieltämisen puolesta ainoastaan seitsemän kuukautta. Tänä aikana järjestö julkaisi materiaalia minkkitarhalta, mikä aiheutti kohua maassa.

Materiaalissa nähtiin muun muassa minkkejä pienissä häkeissä, kannibalismia ja stereotyyppistä käytöstä. Vetoomus turkistarhauksen kieltämiseksi maassa keräsi lyhyessä ajassa yli 76 000 allekirjoitusta.

Animalia muistuttaa, että myös Suomen turkistuotanto on ollut tiiviisti otsikoissa maailmalla. Tällä viikolla julkaistiin Isossa-Britanniassa Suomessa kuvattu video, joka on kansainvälisen eläinjärjestö Humane Societyn ja suomalaisen Oikeutta eläimille -järjestön tuottama.

Suomalaiset turkistarhat esillä briteissä

– Isossa-Britanniassa kampanjoidaan turkistuotteiden myyntikiellon puolesta, minkä taustalla ovat jo useaan otteeseen brittimediassa käsitellyt kuvat tavallisilta suomalaisilta turkistarhoilta. Myös suomalaiset ovat järkyttyneitä siitä, mitä turkisala pitää normaalina, sanoo Kivekäs.

Animalia vieraili turkistarhalla turkisalan kutsumana toukokuussa.

– Vierailulta julkaisemamme materiaali on järkyttänyt ihmisiä, vaikka kyseessä oli mallikelpoisena esitelty tila, kertoo Kivekäs.

Irlannissa odotetaan parhaillaan parlamentin käsittelyssä olevan turkistarhauskiellon menevän läpi. Myös muun muassa Puolassa ja Bulgariassa on esitetty turkistarhauskieltoa.