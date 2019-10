Lehtikuva/Milla Takala

Hallitusohjelmassa luvataan asunnottomuuden poistaminen kahdessa hallituskaudessa eli vuoteen 2027 mennessä.

Y-säätiö muistuttaa, että hallituksen tavoitteeseen pääseminen edellyttää järjestöjen kuulemista ja konkreettisia tavoitteita.

– Järjestöjä pitää kuulla, sillä ne voivat tuoda ohjelmatyöhön paljon konkreettisia tavoitteita, asunnottomuustoimija Y-Säätiön toimitusjohtaja Juha Kaakinen sanoo.

Kaakisen mukaan suomalaisella asunnottomuustyöllä on kova maine kansainvälisestikin. Suomi on ainoa EU-maa, jossa asunnottomuus on ollut viimeiset vuodet laskussa.

Asunnottomuutta kokevien naisten ja nuorten tilanne on jopa huonontunut.

– On edelleen täysin mahdollista, että Suomesta tulee ensimmäinen maa maailmassa, jossa asunnottomuutta ei ole. Tämä vaatii kuitenkin kaikkien toimijoiden mukaan ottamista ja yhteistyötä.

– Erityisesti naiset ovat palveluissa väliinputoajia. Heille tarvitaan matalan kynnyksen paikkoja, joista voi saada tukea, Kaakinen sanoo.

Asunnottomuusohjelmaa on kiirehdittävä

Kaakisen mukaan uuden asunnottomuustyön ohjelman on määrä alkaa vasta kesällä 2020. Valtakunnallinen asunnottomuusohjelma päättyy joulukuun lopussa.

– Ohjelmien väliin on jäämässä puoli vuotta. Työn asunnottomuuden poistamiseksi on jatkuttava keskeytyksettä, sillä asunnottomat ihmiset eivät voi odottaa.

Hallitus on luvannut käynnistää yhteistyön keskeisten kaupunkiseutujen, palveluntuottajien ja järjestöjen kanssa asunnottomuuden puolittamiseksi vuoteen 2023 mennessä.

Asunnottomuuden poistotavoite tulee myös valtion ja suurten kaupunkiseutujen maankäyttöä ja asuntorakentamista linjaavaan MAL-sopimukseen. Asumisneuvonnasta on tarkoitus tehdä lakisääteistä.

Huomenna torstaina 17.10. vietetään Asunnottomien yötä.