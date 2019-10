Lehtikuva/Roni Rekomaa

Vähän pettymyshän paperinmakuinen vastaus on, Veronika Honkasalo toteaa.

Sisäministeri Maria Ohisalo vastasi tiistaina vasemmistoliiton kansanedustajan Veronika Honkasalon jättämään kirjalliseen kysymykseen turvapaikanhakijoiden palautuksista Afganistaniin.

– Vastaus ei sisällä juuri uutta. Kysymykseni koskivat sitä, miten hallitus aikoo toimia, mutta vastaus käsittelee lähinnä perusasioita turvapaikkalainsäädännöstä ja Maahanmuuttoviraston omasta toiminnasta. Poliittisiin valintoihin vastaus ei ota kantaa, Honkasalo kertoo.

Positiivista Honkasalon mukaan on se, että Maahanmuuttovirasto on kehittämässä turvapaikkapäätöksenteossa käytettävän lähtömaatiedon raportointia syksyllä 2019 alkavan hankkeen avulla.

– Myös Maahanmuuttoviraston tiivis yhteistyö YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:n kanssa on keskeisen tärkeää, vaikka vastauksessa korostetaankin, että UNHCR:n suuntaviivojen ei katsota velvoittavan Maahanmuuttovirastoa, Honkasalo kommentoi.

Hän vakuuttaa, että hänen luottonsa hallitukseen on kova.

– Tiedän, että tahtoa korjata edellisen hallituksen aiheuttamat turvapaikkamenettelyn ongelmat on. Rakenteellisten ongelmien korjaaminen ei tietenkään käy käden käänteessä, varsinkaan kun vaihtelevia näkemyksiä on virkakunnassakin. Toivon kuitenkin määrätietoista otetta ja tinkimättömyyttä ihmisoikeuspolitiikassa. Viranomaisten riippumattomuus on oikeusvaltiossa keskeistä, mutta se, minkä edellinen hallitus on poliittisella painostuksella rikkonut, vaatii korjautuakseen poliittisia valintoja, Honkasalo sanoo.

Paluu kotimaan toiseen osaan mahdollinen

Ministeri Ohisalo kertoo vastauksessaan muun muassa, että Maahanmuuttovirasto kehittää turvapaikkapäätöksessä käytettävän lähtömaatiedon raportointia syksyllä 2019 alkavan hankkeen avulla. Ja hän kertoo, että viraston turvapaikkayksikköön on palkattu lisää työntekijöitä tekemään laillisuusvalvontaa.

Afganistanin osalta Ohisalo toteaa, että tietyille alueille siellä ei palauteta ketään. ”Jossain tapauksissa henkilöllä on mahdollisuus palata kotimaansa toiseen osaan ja elää siellä rauhassa. Tällöin sovelletaan sisäistä pakoa.

Sisäistä pakoa Kabuliin voidaan Maahanmuuttoviraston linjauksen mukaan ”harkita ainoastaan, jos on kyse terveestä ja työkykyisestä miehestä, jota ei voida pitää erityisen haavoittuvassa asemassa olevana tai työikäisestä, terveestä ja lapsettomasta avioparista, jota ei voida pitää erityisen haavoittuvassa asemassa olevana ja jolla on turvapaikkaverkko Kabulissa”.

Afganistaniin ei ketään

Syyskuussa jättämässään kirjallisessa kysymyksessä Honkasalo katsoi, että Afganistaniin ei tule palauttaa ketään. Hän vaati lopettamaan turvapaikanhakijoiden palautukset sinne.

Turvallisuustilanne Afganistanissa on heikentynyt entisestään, ja maata pidetään maailman vaarallisimpana. Vuonna 2018 Afganistanin konflikti vaati enemmän siviiliuhreja kuin koskaan aikaisemmin. YK:n mukaan heinäkuu 2019 oli verisin kuukausi Afganistanissa kahteen vuoteen, ja viime aikoina iskut ovat vain kiihtyneet. Kansainväliset ihmisoikeusjärjestöt, kuten Amnesty International, ovat vaatineet EU-maita keskeyttämään turvapaikanhakijoiden palautukset Afganistaniin, Honkasalo toteaa hallitukselle jättämässään kirjallisessa kysymyksessä.

Kaikesta tästä huolimatta Suomi jatkaa turvapaikanhakijoiden palautuksia Afganistaniin ja siitä huolimatta, että turvapaikkamenettelyssä on todettu vakavia ongelmia ja hakijoiden oikeusturva ei ole toteutunut.

