Luottamusmiehet pidettiin yt-lain vastaisesti pimennossa irtisanomisista. Kaikkiaan 50 työntekijää sai potkut.

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL kertoo olevansa tyrmistynyt tavasta, jolla Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä rikkoo yt-lakia. Yhtymän yt-neuvottelut päättyivät lokakuussa isoihin irtisanomisiin, mutta työnantaja ei kertonut luottamusmiehille ajoissa, keitä mahdolliset irtisanomiset koskevat.

– Se on aivan selvää. Työnantajan pitää yt-neuvotteluiden päätyttyä kertoa luottamusmiehille, keihin irtisanomiset kohdistuvat. JHL:n edustajat on pidetty täysin pimennossa. Tämä on törkeää pelisääntöjen rikkomista, JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine sanoo.

Hyvinvointiyhtymässä on töissä noin 400 JHL:n jäsentä. Yhtymä päätti lokakuun alkupuolella yli 50 työntekijän irtisanomisesta ja 40 ihmisen uudelleensijoittamisesta. Irtisanotuista noin 10 on JHL:n jäseniä. Yhtymän yt-neuvottelut päättyivät 3. lokakuuta.

Niemi-Laine pitää irtisanomisia heikosti perusteltuina. Hän hämmästelee, kuka hyvinvointiyhtymässä jatkossa tekee työt, jos ammattitaitoiselle henkilökunnalle näytetään ulko-ovea.

– Sairaaloissa on jo nyt vakava työvoimapula. Kuka tahtoo töihin Lahteen ja lähiseudulle, jos työnantaja toimii näin?

Hyvinvointiyhtymä perustelee irtisanomisia ja uudelleensijoittamisia taloustilanteellaan. Niemi-Laineen mukaan kunnat esittävät usein liian synkkiä lukuja taloudestaan. Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä on julkinen organisaatio, jonka omistaa 12 Päijät-Hämeen kuntaa.