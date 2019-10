Kaakkois-Suomen vasemmistoliitto

Puoluevaltuuston puheenjohtajistoon on nyt neljä ehdokasta.

Viikonlopun piirikokouksista saatiin yksi uusi nimi ehdolle vasemmistoliiton johtotehtäviin. Kuopiossa pidettävään puoluekokoukseen on aikaa kuukausi. Pirkanmaan vasemmistoliitto esittää Tatu Ahposta puoluevaltuuston varapuheenjohtajaksi.

Ahponen on 35-vuotias tamperelainen kääntäjä ja yrittäjä, jolla on monipuolinen kokemus vasemmistolaisesta järjestötoiminnasta. Ahponen haluaa korostaa vasemmistoliiton toiminnassa etenkin ympäristöpolitiikkaa ja vahvistaa vasemmiston kansainvälisiä suhteita.

– Vasemmiston tulee tehdä ympäristöpolitiikkaa, jossa otetaan huomioon sekä köyhät että rikkaat. Siten voimme kohdata ilmastonmuutoksen haasteet sosiaalisesti oikeudenmukaisesti.

Esimerkkinä kansainvälisten suhteiden parantamisesta Ahponen nostaa yhteistyön Yhdysvaltain vasemmistolaisten kanssa. Hän toimii Euroopan vasemmistopuolueen Pohjois-Amerikka -työryhmässä.

– Sodan ja rauhan kysymykset, hyvinvointivaltion murentaminen ja äärioikeiston nousu ovat keskeisiä kysymyksiä maailmanlaajuisesti. Siksi vasemmisto tarvitsee vahvoja kansainvälisiä suhteita myös Euroopan unionin ulkopuolelle.

Puoluevaltuuston puheenjohtajistoon on aiemmin esitetty Joni Oravaa Savo-Karjalasta, Vesa Plathia Keski-Suomesta ja Miikka Kortelaista Kainuusta.

Pirkanmaan piiri on aiemmin esittänyt puolueen varapuheenjohtajaksi Minna Minkkistä.

Pirkanmaan vasemmistoliiton uudeksi puheenjohtajaksi valittiin lempääläläinen koneenasentaja Virva-Mari Rask. Varapuheenjohtajiksi valittiin tamperelaiset Niko Vallenius ja Johannes Asikainen.

Kuntien ahdinko huolena Kaakkois-Suomessa



Kaakkois-Suomen Vasemmistoliiton puheenjohtajana jatkaa kotkalainen Arja Tauria-Huttunen. Varapuheenjohtajiksi valittiin lappeenrantalainen Heidi Vättö ja varapuheenjohtajana pieksämäkeläinen Markus Åkerlund.

Piirijärjestö on aiemmin esittänyt kotkalaista elokuvatyöntekijä Joona Mielosta puolueen varapuheenjohtajaksi.

Kuntien ahdinko vaatii hallitukselta lisätoimia, Kaakkois-Suomen Vasemmistoliiton syyspiirikokous totesi kannanotossaan.

Piirijärjestön mukaan kunnat ympäri Suomen ovat tunteneet nahoissaan edellisten hallitusten kuntavihamielisen politiikan. Kunnat ovat osaltaan tasapainottaneet valtion taloutta ottamalla vastaan miljardiluokan leikkauksia tämän vuosikymmenen aikana. Tämä on kehityksenä huolestuttavaa, samalla kun valtaosa Suomen kunnista taistelee heikkenevän huoltosuhteensa kanssa.

– Suomessa muuttotappiokunnat ovat vaikean paikan edessä. Suomen edellisten hallitusten miljardien leikkaukset näkyvät nyt konkreettisesti tärkeissä palveluissa – päiväkodeissa, kouluissa ja vanhusten palveluissa. Kunnille on tarjolla taloutensa oikaisemiseksi vain huonoja, alamäkeä kiihdyttäviä vaihtoehtoja kuten palveluiden karsiminen tai veron korotus, sanoo piirin puheenjohtaja Arja Tauria-Huttunen.

Uudellamaalla vaihtui puheenjohtaja



Uudenmaan Vasemmistoliiton puheenjohtajaksi valittiin keravalainen Mika Mäkelä. Mäkelä työskentelee ammattiliitto PROssa sopimusalavastaavana.

– Vasemmistoliiton hallitusvastuu antaa Vasemmistolle entistä paremman mahdollisuuden vaikuttaa Suomen tulevaisuuteen. Uudenmaan piirijärjestö tulee tekemään entistä vahvempaa vaikuttamistyötä Uudellamaalla tekemällä avauksia ja kannanottoja tärkeisiin kysymyksiin. Erityisesti piirijärjestöllemme on tärkeää löytää kansainvaltainen sote-erityisratkaisu Uudellemaalle, Mäkelä linjasi valintansa jälkeen.

Uudenmaan Vasemmistoliitto tukee Uudenmaan sote-erillisratkaisua, jos se on linjassa hallitusohjelmassa määriteltyjen sote-tavoitteiden kanssa. Piirijärjestö katsoo, että Uusimaa on järkevä jakaa peruspalveluiden tuotannossa 4–5 tuotantoalueeseen. Oleellista on turvata yhdenvertaiset palvelut asuinpaikasta riippumatta. Hyvin toimivaa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriä HUS:ia ei pidä pilkkoa.

Varapuheenjohtajaksi valittiin aiemmin piirijärjestön puheenjohtajana toiminut kaupunginvaltuutettu ja toimittaja Antero Eerola Vantaalta sekä Aalto-yliopistossa suunnittelijana toimiva Mari Rummukainen Espoosta.