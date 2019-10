Mohammed Lere/IPS

Tuhansia lapsia on ollut pidätettynä epäiltynä Boko Haramiin kuulumisesta.

Khadija oli vain kahdeksanvuotias, kun Boko Haramin taistelijat hyökkäsivät hänen kyläänsä Koillis-Nigeriassa ja veivät hänet väkipakolla leiriinsä. Khadijan kaappaajat yrittivät naittaa hänet ja muut siepatut Boko Haramin islamistisotilaiden kanssa. Kun kaapatut kieltäytyivät, heidät lukittiin huoneeseen.

Kuukautta myöhemmin he onnistuivat pakenemaan. Khadijan koettelemukset eivät kuitenkaan loppuneet siihen. Nigerian armeijan sotilaat löysivät hänet, mutta sen sijaan että olisivat palauttaneet hänet perheensä luo, he pidättivät hänet. Seuraavat kaksi vuotta Khadija vietti sotilasvankilassa epäiltynä Boko Haramin jäsenyydestä.

Boko Haramin rikokset Koillis-Nigeriassa tunnetaan hyvin: sieppauksia, pakkoavioliittoja, itsemurhapommituksia ja hyökkäyksiä länsimaista koulutusta tarjoaviin kouluihin. Vähemmän tunnettuja ovat ne oheisuhrit, jotka Nigerian viranomaiset ovat vanginneet Boko Haramiin liittymisestä, yleensä vailla todisteita.

Vuodesta 2012 lähtien Yhdysvallat on käyttänyt yli 100 miljoonaa dollaria eli yli 91 miljoonaa euroa auttaakseen Nigeriaa voittamaan Boko Haramin. Yhtenä toimena Nigerian armeija on vanginnut tuhansittain Boko Haramin jäsenyydestä epäiltyjä. YK:n mukaan pidätettyjen joukossa on ollut ainakin 3600 lasta.

Kun pidätettyjä lapsia haastateltiin kesäkuussa, kävi ilmi, että useimmat olivat Boko Haramin uhreja. Valtion pidätyskäytännöt vain lisäsivät yhden kärsimyskerroksen heidän tuskaansa.

Kaksinkertaisesti kaltoinkohdellut



Lapsivangit sullotaan selleihin, jotka ovat niin täynnä väkeä, että heidän täytyy nukkua kyljellään, tiukoissa riveissä.

– Me olimme niin lähellä toisiamme, ettei olisi voinut työntää sormea väliin, yksi sanoi.

– Olimme kuin partaterät pakkauksessa, sanoi toinen.

Lapset kuvailivat hakkaamisia, lannistavaa kuumuutta ja tukahduttavaa löyhkää, joka nousi satojen pidätettyjen käyttämästä avonaisesta käymälästä. Monet puhuivat usein toistuvasta nälästä tai janosta. Kuolemantapaukset olivat yleisiä.

Monet haastatelluista lapsista tunsivat tulleensa kahdesti kaltoinkohdelluiksi. Ensin Boko Haram kaappasi heidät tai hyökkäsi heidän kyläänsä ja sitten valtio pidätti heidät. Monet olivat turhautuneita siihen, ettei armeija riittävästi tutkinut heidän väitteitään siitä, etteivät he kuuluneet Boko Haramiin.

Puoli elämää pidätettynä



Eräs 10-vuotias poika oli ollut jo puolet elämästään pidätettynä. Toinen kertoi, että hän oli pidätettynä kaksi ja puoli vuotta syytettynä jamssin myymisestä Boko Haramin jäsenille. Jotkut oli pidätetty sen jälkeen, kun he olivat paenneet Boko Haramin hyökkäyksiä kyliin. Monia taas syytettiin kuulumisesta Boko Haramiin, koska he eivät olleet jättäneet kyliään tarpeeksi pian hyökkäysten jälkeen. Joskus joukosta poimittiin keskenkasvuisia poikia, joiden katsottiin olevan taisteluiässä. Pidätettynä on ollut myös kaapattuja ja taistelijoiden vaimoiksi pakotettuja tyttöjä.

Valtaosaa näistä lapsista ei koskaan syytetä mistään rikoksesta. Useimpia pidetään kuukausia ja monesti vuosiakin vailla yhteyttä ulkomaailmaan. Heidän perheensä otaksuvat lasten kuolleen. Yhtäkään haastatelluista 32 lapsesta ei ollut viety oikeuden eteen, ja vain yksi sanoi nähneensä jonkun, joka saattoi olla asianajaja.

Jo Becker on Human Rights Watch -järjestön lasten oikeuksiin erikoistunut johtaja

