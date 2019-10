Zahran Ehsan

Vastarintaa voi tehdä monella eri tavalla. Helsingissä esiintyneelle Muqata’alle musiikki on tapa häiritä järjestelmää. Ja juuri nyt hämmennystä tarvitaan.

Tunnelma on tiivis, mutta hivenen synkkä, kun kyyryyn kumartunut Muqata’a sekoittaa äänimaailmoja yhteen Kontulan Museum of Impossible Formsissa Helsingissä. Setti on genreltään laaja sukkuloidessaan dubstepin, drum and bassin, hip-hopin ja noisen välillä. Erityisen mausteen tuo myös Lähi-idän menneiden vuosikymmenistä muistuttavat rytmit.

Siirtymät genrestä toiseen tekevät setistä poukkoilevan eikä kukaan tanssi. Toisaalta vaikuttaa siltä, että ihmiset ovat tulleet paikalle liikuttumaan, eivätkä liikkumaan. Jotkut ovat sulkeneet silmänsä, toiset katsovat eteensä lasittunein silmin, ikään kuin musiikki olisi vienyt heidät johonkin toiseen paikkaan.

– Viime vuosikymmenten arabimusiikin sekoittaminen modernimpiin soundeihin tuntuu erityisen tärkeältä, kun musiikkiamme, kulttuuriamme ja tapojamme joko varastetaan tai pyyhitään pois, Muqata’a sanoo.

”Esiintymällä pyrin pienessä mittakaavassa palauttamaan Palestiinaa kartalle.”

Nuoresta iästään huolimatta Muqata’a, eli arabiasta suomeksi käännettynä boikotti tai häirintä, on palestiinalaisen nykymusiikin vanha kettu. Hän oli mukana perustamassa kovista kannanotoista tunnettua rap-yhtye Ramallah undergroundia vuonna 2006 ja keikkaili yhtyeen kanssa jo seuraavana vuonna Euroopassa.

Nyt hän kiertää Eurooppaa yksin ja ennen Helsinkiä keikkakalenterissa oli Saksan Köln.

Pitää olla valpas

Muqata’an suku on Välimeren rantakaupunki Jaffasta, mutta monen muun tapaan, hänen perheensä pakeni vuoden 1948 sotaa, jota palestiinalaiset kutsuvat Nakbaksi, eli katastrofiksi. Hän ei ole koskaan esiintynyt Jaffassa, mutta Haifassa keikka järjestyi Kabareet-nimisessä paikassa, joka on palestiinalaisten omistama ja kuratoima.

Kabareet on Muqata’an mukaan ensimmäisiä turvallisia tiloja Haifan palestiinalaisille nuorille, joita kiehtoo musiikki ja alakulttuurit.

– Yhteistyö Haifan ja Ramallahin palestiinalaisten muusikoiden välillä on tiivistynyt, mutta meillä on omat haasteemme, niin politiikan kuin kulttuurin saralla. Rajoitusten takia, Ramallahissa on aloitettava ja lopetettava keikat aikaisin. Tästäkin syystä niihin tulee vain ihmisiä lähiseudulta, Muqata’a sanoo.

Mutta takaisin musiikkiin, jonka tekemistä Muqata’a vertaa terapiaan. Siihen kiteytyy hyvinvointia, pahoinvointia ja poliittista aktivismia. Sitä voi pitää vihaisena juuri sen poukkoilevuuden takia ja siksi se on kaikkea muuta kuin suoratoistopalveluissa suuren suosion saavuttaneet Lofi Hip Hop -soittolistat, joiden tarkoitus on rahoittaa kuuntelijaa.

– Peräänkuulutan musiikissani valppautta. Haluan hämmentää ja olla häiriötekijä, en vain miehitystä vastaan, vaan myös kulttuurista pysähtyneisyyttä ja arjen tunnottomuutta vastaan. Musiikissani on osa minua. Kun herään aamulla, se on ensimmäinen asia, joka tulee mieleen.

Tarvitaan hämmennystä

Häiriö voi Muqata’n mukaan tarkoittaa montaa asiaa. Esimerkiksi sitä, ettei normalisoi miehitystä tai sen heijastinvaikutuksia.

– Kun lensin Eurooppaan tätä kiertuetta varten, viranomaiset kovistelivat minua Jordanian ja Palestiinan välisellä rajanylityspisteellä. Se on meille normaalia, vaikka sen ei pitäisi olla. Sitä ei pidä normalisoida. Tarvitaan hämmennystä. Järjestelmässä pitää olla glitchejä eli häiriötekijöitä.

Syyskuussa Israelissa äänestettiin ja poliittiset mannerlaatat liikkuivat, sillä entisen hallituksen pääministeri Benjamin Netanjahun oikeistolainen Likud-puolue ei enää pysty muodostamaan enemmistöhallitusta uskonnollis-konservatiivisten puolueiden kanssa. Toiseksi suurin puolue taas on valmis muodostamaan koalitiohallituksen yhdessä Likudin kanssa, mutta vain jos Netanjahu astuu syrjään. Tämä puolestaan voisi merkitä Netanjahun aikakauden loppua ja mahdollista oikeudenkäyntiä lahjus-, petos- ja korruptiosyytteistä.

Muqata’a ei tosin pidä vaalitulosta merkittävänä. Sen sijaan taloudellista, akateemista ja kulttuurista boikottia edistävä BDS-liike on hänen mielestään saavuttanut merkittäviä erävoittoja, kun muusikot ovat peruuttaneet konserttejaan Israelissa.

– Esiintymällä pyrin pienessä mittakaavassa palauttamaan Palestiinaa kartalle.