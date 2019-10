Lehtikuva/Martti Kainulainen

Varsinais-Suomen Vasemmistoliitto tuomitsee Turkin hyökkäyksen Syyrian kurdialueille ja osoittaa solidaarisuutensa itsenäiselle Kurdistanille.

Varsinaissuomalaisista iso joukko on alun perin kotoisin juuri tältä konfliktialueelta. Huoli sukulaisten ja ystävien perään on suurta. Samalla pitää varoa syyllistämästä suomalaisia, joiden juuret ovat Turkissa. Hyökkäys naapurimaahan on vain ja ainoastaan Turkin autoritaarisen presidentin Recep Tayyip Erdoğanin vastuulla.

– Vasemmistoliitto on jo vuosikymmenet osoittanut tukea ja solidaarisuutta itsenäisen Kurdistanin puolesta. Myös puolueen yhteydet demokratiaa puolustaviin turkkilaisiin puolueisiin ja järjestöihin ovat syvät. Nämä yhteydet näkyvät myös ihan päivittäin meillä Varsinais-Suomessa, jossa monella on juuret tai sukulaisia konfliktialueella., Varsinais-Suomen Vasemmistoliiton puheenjohtaja Kaisa Vallavuori toteaa.

Hän kiittelee hallituksen linjausta lopettaa asevienti Turkkiin. Kiellon laajentamista nykyisiin lupiin ja esimerkiksi suojausteräkseen olisi myös paikallaan.

Kansainvälinen politiikka tulee varsinaissuomalaisille nyt vähän liian lähelle.

Varsinais-Suomen Vasemmistoliiton toiminnanjohtaja Misha Dellinger kertoo, että hänen läheisiin ystäviinsä kuuluu sekä suomenturkkilaisia että suomalaisia kurdeja.

– Heillä on pitkälle menevät juuret Varsinais-Suomessa ja kotikaupungissani Turussa. On ihan selvää, että konflikti näkyy heidän arjessaan pelkona, huolena ja vihana ja sitä taakkaa kannetaan erityisen paljon täällä meillä. Turku, tai vaikka kaikki varsinaissuomalaiset kunnat voisivat mielestäni liputtaa Kurdistanin lipuilla, solidaarisuudesta vapaan ja itsenäisen Kurdistanin ja demokratian puolesta. Sen verran läheltä tämä meitä liippaa, Dellinger sanoo.

Vasemmistoliiton piirijärjestö seuraa konfliktia jatkossakin uutisten ja omien kontaktiensakin kautta ja reagoi tarvittaessa.

Vasemmisto osallistuu huomenna lauantaina 12.10. Klo 13.00 Turun kävelykadulla järjestettävään mielenosoitukseen Turkin hyökkäystä vastaan.