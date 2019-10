Desmond Brown/IPS

Pastajätti Barillan säätiö on julkaissut raportin Fixing the Business of Food, joka ruotii ruokateollisuutta ja sen mahdollisuuksia pyrkiä kestävään kehitykseen entistä paremmin.

Raportissa todetaan, että nykyinen maatalous ja ruokateollisuus johtavat nälänhätiin, aliravitsemukseen ja ylipainoon.

Ne ovat myös vastuussa lähes neljänneksestä hiilidioksidipäästöistä ja yli 90 prosentista veden niukkuuteen johtavasta vedenkäytöstä, suurimmasta osasta luonnon monimuotoisuuden katoamisesta, ylikalastuksesta ja ravinteiden yliannostuksesta johtuvasta rehevöitymisestä sekä veden ja ilman merkittävästä saastumisesta.

– Planeettamme huutaa meitä muuttamaan toimintaamme, Barilla-säätiön presidentti Guido Barilla sanoi raportin lanseeraustilaisuudessa YK:ssa syyskuun lopulla.

Englanninkielinen versio