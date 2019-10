Lehtikuva/Jussi Nukari

Työntekijäjärjestö JUKO on esittänyt voimakkaita väitteitä Valtoria (Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus) kohtaan. Taustalla on 1.4.2019 toteutettu Yksi Valtori -organisaatiomuutos, josta JUKO on tehnyt kantelun oikeusasiamiehelle.

Kantelun käsittely on kesken. JUKO on esittänyt omat näkemyksensä, joihin Valtori ja viraston ohjauksesta vastaava valtiovarainministeriö on vastannut. Valtorin ja VM:n näkemyksen mukaan Yksi Valtori -muutos on tehty TUVE-lain puitteissa. Organisaatiomuutoksen taustalla oli ennen kaikkea asiakkailta tulleet toiveet.

Henkilöstötyytyväisyys hyvällä tasolla

Työntekijöiden huonosta kohtelusta ei ole havaintoja. Henkilöstön työtyytyväisyyttä mitataan vuosittain, ja tulokset ovat olleet hyvää keskimääräistä valtionhallinnon tasoa, jopa sen yläpuolella. Toki Valtorin johdossa on tiedossa, että joidenkin työntekijöiden mielestä keväällä tehty organisaatiomuutos on tuntunut vaikealta. Yleensäkään muutokset eivät ole kivuttomia. Muutoksen jalkautus on edelleen kesken.

Työtekijän kuormittumiseen puuttumiseen on selkeä toimintamalli, mutta tämän käytössä ei ole näkynyt muutosta. Myös sairauspoissaolot ovat pysyneet samalla tasolla kuin aiemmin.

Tietoturvasta huolehditaan ja kaikki toimivat virkavastuulla

TUVE-liiketoiminnan johtoa ei organisaatiomuutoksen myötä muutettu, vaan toiminnasta vastaavat edelleen samat henkilöt kuin aiemminkin yksittäisiä muutoksia lukuun ottamatta.

Korkean turvaluokituksen asioita käsittelevät vain henkilöt, joiden työhön se kuuluu. Tämä on ollut koko Valtorin toimintatapa jo pitkään. Tietoturvapoikkeamista ilmoitetaan normaalin prosessin mukaisesti, eikä poikkeamissa näy lisääntymistä määrässä tai laadussa organisaatiomuutokseen liittyen. Tästä ei ole tullut myöskään asiakkailta reklamaatioita.

Kaikki Valtorin työntekijät ovat turvallisuusselvitettyjä ja käyvät läpi kattavan tietoturvakoulutuksen. Valtorin työntekijät ovat rikoslain 40 luvun 11 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaisesti julkisyhteisön työntekijöitä, jotka ovat työsopimussuhteessa julkisyhteisöön. Julkisyhteisön työntekijään tulevat sovellettavaksi rikoslain 40 luvun 12 §:n 2 momentin mukaisesti virkarikossäännökset (viraltapanoseuraamusta lukuun ottamatta) koskien lahjusrikoksia ja lahjusrikkomusta virkasalaisuuden rikkomista ja tuottamuksellista virkasalaisuuden rikkomista menettämisseuraamuksia.

Leena-Mari Tanskanen

Valtorin viestintäjohtaja