CCO

Esittävän taiteen työkulttuuri kaipaa kohennusta.

Esittävän taiteen työntekijöiden suurin työsuojelullinen haaste on henkinen kuormitus.

– Epävarma toimeentulo ja epäsäännölliset työajat altistavat taidealalla työskenteleviä. Töitä ei aina ole. Silloin kun työtä on, sitä voi olla enemmän kuin jaksaa tehdä, tutkija Heli Ansio Työterveyslaitoksesta toteaa.

Floor is Yours! Turvallisuusjohtamisen ja -kulttuurin kehittäminen esittävissä taiteissa -hanke tähtää esittävän taiteen parissa työskentelevien työsuojelun parantamiseen. Aloite hankkeeseen on tullut Suomen Teatterit ry:ltä.

Kyse on muun muassa teatterin, tanssin, musiikin, oopperan ja sirkuksen aloilla työskentelevästä taiteellisesta, teknisestä ja hallinnollisesta henkilökunnasta, jotka työskentelevät eri kokoisissa organisaatioissa tai itsensätyöllistäjinä.

Taiteen parissa työskentelevät haluavat tehdä parhaansa ja antavat työlle kaikkensa kutsumuksen ja kunnianhimon vuoksi, mutta se voi johtaa loppuun palamiseen.

ILMOITUS

– Seuraavan työn saanti voi olla kiinni siitä, miten tässä onnistut ja menestyt. Kokonaiskuviossa saattavat järkevät työajat, lepotauot tai vapaan pitäminen kärsiä. Alan kilpailu ei myöskään vähennä kuormitusta, Ansio korostaa.

Myös epäasiallinen käytös tai häirintä työyhteisössä tai ryhmätyöskentelyssä voi olla henkisesti kuormittavaa.

Vastuut epäselvät



Ansion mukaan esittävän taiteen työntekijöiden työsuojelun vastuun kannalta itsensätyöllistäjyys ja vaihtuvat työmarkkina-asemat ovat ongelmallisia.

– Työntekijä ei aina tiedä, kenelle kuuluu vastuu mahdollisesti tapahtuvasta työtapaturmasta.

Esimerkiksi tanssitaitelija saattaa harjoitella päivällä uutta teosta, jota toteutetaan apurahalla. Silloin hän saattaa olla työnantajan asemassa, jos hän palkkaa tuotantoon saadulla apurahalla tanssijoita, suunnittelevia taiteilijoita ja teknistä henkilökuntaa.

Illalla tanssija voi tanssia teatterissa palkansaajan asemassa.

– Aina kun työllistät, selvitä työnantajavelvoitteesi, Ansio neuvoo.

Neuvoja antavat myös taide- ja kulttuurialan työntekijäjärjestöt, työsuojeluhallinto sekä viimekädessä aluehallintovirastot.

Turvallisuuskulttuuri kuntoon



Esittävän taiteen parissa työskentelevien turvallisuuskulttuuri ansaitsisi Ansion mukaan päivityksen. Hankkeessa toteutetun kyselyn mukaan useampi kuin neljä kymmenestä raportoi joutuneensa työssään yhteen tai useampaan tapaturmaan kahden viime vuoden aikana. Pahimmillaan henkilölle oli sattunut työtapaturma melkein kerran kuukaudessa. Kyselyyn vastasi reilut 800 henkilöä.

– Alalla on sellainen asenne, että ”kaikkea sattuu”.

Törmäämiset ja kaatumiset voivat tapahtua harjoitustilanteessa tai esityksessä. Esiintyjä saattaa kaatua rooliasuun kuuluvilla korkokengillä juostessaan tai törmätä lavastuselementtiin kulissien takana, pimeässä. Muusikko tai roudari voi venäyttää selkänsä siirtäessään painavia soittimia.

Reilu neljännes kyselyyn vastanneista kertoi olleensa tilanteessa, jossa työntekijä on joutunut vakavaan tapaturmaan.

– Lähes puolet kyselyyn vastanneista oli sitä mieltä, että pikkutapaturmat ovat normaali osa jokapäiväistä työtä, Ansio kummastelee.

Floor is Yours! -hanke järjestää kaikille maksuttomia työpajoja Helsingissä ja Oulussa. Lisätietoja saa osoitteesta www.ttl.fi/floorisyours.